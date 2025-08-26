影／屏東路口車禍…疑小貨車未禮讓 救護車遭撞車上2人受傷

一輛救護車今上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓，救護車攔腰被撞上後，被撞進一旁仍在建設的義大醫院圍欄。救護車上病患無礙，但隨車員警及替代役受傷，所幸無生命危險，車禍原因仍待警方調查釐清。

屏東消防局屏東分隊救護車今上午10時許，載送精神科患者前往迦樂醫院時，在台1線麟洛國中前南下車道行駛至路口時，遭一輛自東往西行駛的小貨車攔腰撞上；警方獲報後到場處理，雙方駕駛經酒測值均為0。

救護車上的病患並無大礙，但隨車的員警及替代役人員頭部有擦挫傷，所幸意識清楚均無生命危險。消防局獲報後，立即派遣其他分隊救護車前往支援，將受傷兩人送醫治療，病患則由後續接替救護車安全送醫。

至於肇事原因仍待警方調查釐清，警方也呼籲，車輛行經路口應停讓救護車輛先行，以策安全。依據「道路交通管理處罰條例」第45條3項若因不避讓致人死傷，罰鍰提高至6000元以上9萬元以下，並吊銷駕照。