快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東路口車禍…疑小貨車未禮讓 救護車遭撞車上2人受傷

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

一輛救護車今上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓，救護車攔腰被撞上後，被撞進一旁仍在建設的義大醫院圍欄。救護車上病患無礙，但隨車員警及替代役受傷，所幸無生命危險，車禍原因仍待警方調查釐清。

屏東消防局屏東分隊救護車今上午10時許，載送精神科患者前往迦樂醫院時，在台1線麟洛國中前南下車道行駛至路口時，遭一輛自東往西行駛的小貨車攔腰撞上；警方獲報後到場處理，雙方駕駛經酒測值均為0。

救護車上的病患並無大礙，但隨車的員警及替代役人員頭部有擦挫傷，所幸意識清楚均無生命危險。消防局獲報後，立即派遣其他分隊救護車前往支援，將受傷兩人送醫治療，病患則由後續接替救護車安全送醫。

至於肇事原因仍待警方調查釐清，警方也呼籲，車輛行經路口應停讓救護車輛先行，以策安全。依據「道路交通管理處罰條例」第45條3項若因不避讓致人死傷，罰鍰提高至6000元以上9萬元以下，並吊銷駕照。

一輛救護車今天上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓攔腰撞上。記者潘奕言／攝影
一輛救護車今天上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓攔腰撞上。記者潘奕言／攝影
一輛救護車今天上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓攔腰撞上。記者潘奕言／攝影
一輛救護車今天上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓攔腰撞上。記者潘奕言／攝影
一輛救護車今天上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓攔腰撞上。記者潘奕言／攝影
一輛救護車今天上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓攔腰撞上。記者潘奕言／攝影

屏東縣 救護車

延伸閱讀

花蓮一天兩起山難骨折、高山症 空勤直升機接力救援

松山機場旁資源回收場起火！北市消防局急滅火 幸無傷亡

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

桃園消防傳捷報！他舉起195公斤驚人成績 奪下總統盃臥舉冠軍

相關新聞

借錢遭拒心情不好…新店男引爆汽油放火燒車釀8傷 法院裁定羈押

陳姓男子疑因向胞弟借錢遭拒而心情不佳，昨天凌晨開車前往弟弟位於新店住處前點火燒車，還引爆瓦斯罐及汽油，導致整條巷弄陷入火...

影／屏東路口車禍…疑小貨車未禮讓 救護車遭撞車上2人受傷

一輛救護車今上午行經屏東縣竹田鄉台1線與信義路口時，一部小貨車疑似未禮讓，救護車攔腰被撞上後，被撞進一旁仍在建設的義大醫...

恐害人燒燙傷！醫美公司3兄弟更裁羈押 竄改鳳凰電波重複用侵權10億

台北市上溢國際公司被控未經核准輸入鳳凰電波等醫美器材，租借醫美診所或在飯店施打，改裝提升使用次數讓患者有燒燙傷風險，侵權...

新北、桃園通勤族注意！龜山樣品屋大火 周邊道路縮減車道救災

桃園建案「禾悅花園」樣品屋今天下午傳火警，由於是木造結構，延燒迅速，消防局出動22車、55人前往灌救，稍早已控制火勢，但...

花蓮一天兩起山難骨折、高山症 空勤直升機接力救援

花蓮發生2起山域事故，1名53歲孟姓男子攀登秀林鄉畢羊縱走路線，卻不慎跌倒，雙腳疑似骨折無法行走，空中勤務總隊今天出動直...

濃煙竄天！桃園龜山建案樣品屋不明原因起火 消防灌救中

桃園市龜山區某建案位於文化一路與文桃路口的樣品屋，今天下午3時因不明原因起火，樣品屋為木造結構，火勢一發不可收拾，濃煙遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。