恐害人燒燙傷！醫美公司3兄弟更裁羈押 竄改鳳凰電波重複用侵權10億

台北市上溢國際公司被控未經核准輸入鳳凰電波等醫美器材，租借醫美診所或在飯店施打，改裝提升使用次數讓患者有燒燙傷風險，侵權市值10億元。檢方聲押禁見負責人黃國祥等3兄弟被駁回提抗告，經發回更裁，刑事局再拘提3人，法院裁定羈押禁見。

據調查，上溢公司由51歲黃國忠、49歲黃國祥、46歲黃千萬、40歲黃培軒4兄弟經營，刑事局上月6、7日拘提12人，台北地檢署命黃千萬1百萬元交保，其他人5至50萬元交保，聲押禁見黃國忠、黃國祥、黃培軒等3人被駁回提抗告；台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院核發拘票，上月15至17日再拘3人裁定羈押禁見。

警方調查，上溢由黃國祥擔任負責人，未經衛福部核准，前年起從大陸輸入鳳凰電波、美國音波等醫美器材、配件及耗材，租借器材給台北、新北多家醫美診所使用，並販售配件及耗材；黃培軒不具醫師資格，也在北市某高級飯店替患者施打，由行政院災害防救辦公室科長洪明全、前護理師陳姓女子擔任仲介，介紹患者上門。

警方查出，相關器材經竄改可能導致醫美效果遞減，甚至讓患者有燒燙傷風險。鳳凰電波限制使用次數900發，上溢竄改把手的晶片不受使用次數限制，再租給診所；美國音波限制使用次數2400發，上溢向診所回收使用過的探頭，取出晶片改裝後置入以提升使用次數，重新包裝賣給診所。

海關前年檢查包裹發現可疑探頭，台北地檢署指揮刑事局智慧財產權偵查大隊追查，上月6至15日拘提4兄弟及上溢工程師、仲介、會計、司機等共12人，搜索上溢及雙北20家診所，查扣鳳凰電波與美國音波等15台、探頭2767顆、改裝零組件等65箱及醫療紀錄資料，其中2台美國音波是仿冒品。

警詢後將12人分依醫師法、醫療器材管理法、詐欺罪、商標法、著作權法移送。檢警以證人身分訊問、詢問多名診所人員請回，持續清查是否知情。