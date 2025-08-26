快訊

新北、桃園通勤族注意！龜山樣品屋大火 周邊道路縮減車道救災

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山區樣品屋大火。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區樣品屋大火。記者陳俊智／翻攝

桃園建案「禾悅花園」樣品屋今天下午傳火警，由於是木造結構，延燒迅速，消防局出動22車、55人前往灌救，稍早已控制火勢，但救災行動仍持續中；樣品屋接近新北、桃園通勤要道，周邊道路因救災縮減路幅，警方呼籲民眾多加留意。

據了解，「禾悅花園」為禾聯股份有限公司建案，建案基地位於龜山區文禾路、文達路與樂學路口，樣品屋則是位於人車往來頻繁的文化一路與文桃路口；該樣品屋使用至今已有一段時間，有向市府申請臨時建照，今天大火不僅驚動消防局與警察局，市府建管處也十分關心。

由於基地所在位置的文桃路銜接新北市新莊區壽山路，而附近文化一路銜接青山路更是往返桃園與新北的重要道路，民眾關切下班通勤狀況。

桃園市龜山分局表示，目前消防人員暫時控制火勢，但為了救災，車輛佔用最外側車道，周邊道路有縮減道路情形，大多從3線到變為2線道。雖然對通過時間可能造成影響，但不至於無法通過，民眾若趕時間，最好提早規畫其他路線。

