花蓮一天兩起山難骨折、高山症 空勤直升機接力救援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮發生2起山域事故，1名53歲孟姓男子攀登秀林鄉畢羊縱走路線，卻不慎跌倒，雙腳疑似骨折無法行走，空中勤務總隊今天出動直升機救援下山。另名28歲施姓男子在卓溪鄉新仙山前營地，呼吸困難、噁心及肢體無力等疑似高山症狀，直升機吊掛救援送醫。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨傍晚獲報，一行23人攀登畢祿山縱走羊頭山登鋸山路線，孟男卻在途中不慎跌倒，疑似雙腳骨折無法行走，消防局申請空勤總隊救援。

空勤一大三隊今天清晨6時53時出動直升機，爬高1萬呎沿立霧溪定向畢祿山，上午7時9分抵達目標區發現傷者在斜坡地，經實施高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示後，特搜員攜帶吊環吊掛協助固定患者，機組人員將傷者吊掛上機，直升機在7時39分降落德興棒球場，由救護車送醫。

直升機回到機場後，一大三隊又接獲通報，一行3人登新康橫斷行程，施男卻在新仙山前營地出現呼吸困難、噁心、肢體無力等疑似高山症狀，無法行走，請求救援。

一大三收到消防局申請救援的通知後，上午11時52分出動直升機，沿花東縱谷爬高定向新仙山前營地，中午12時24分抵達目標區發現傷者，完成相關救援提示後，由特搜員攜帶吊環吊掛出艙，協助固定患者並吊掛上機，下午1時3分降落德興棒球場，救護車轉診就醫。

山友施姓男子在卓溪鄉新仙山前營地，呼吸困難、噁心及肢體無力等疑似高山症狀，直升機吊掛救援送醫。圖／空勤總隊提供
山友施姓男子在卓溪鄉新仙山前營地，呼吸困難、噁心及肢體無力等疑似高山症狀，直升機吊掛救援送醫。圖／空勤總隊提供
山友孟姓男子攀登秀林鄉畢羊縱走路線，卻不慎跌倒，雙腳疑似骨折無法行走，空勤總隊出動直升機救援下山。圖／空勤總隊提供
山友孟姓男子攀登秀林鄉畢羊縱走路線，卻不慎跌倒，雙腳疑似骨折無法行走，空勤總隊出動直升機救援下山。圖／空勤總隊提供

