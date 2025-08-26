非法輸入鳳凰電波醫材侵權逾10億 刑事局逮12嫌

上溢國際公司非法自中國進口劣質鳳凰電波器材，並販售給多家醫美診所和消費者，刑事局獲報長期偵蒐，7月起陸續發動查緝行動，共計逮捕12嫌並查扣多項贓證物。圖／中央社

上溢國際公司非法自中國大陸進口劣質鳳凰電波等器材，販售給多家醫美診所；刑事局長期偵蒐，7月起陸續發動6波行動逮12嫌，查扣涉案贓證物，總侵權市值逾10億元。

警政署刑事警察局今天舉行破案記者會，智慧財產權偵查大隊副大隊長葉明鐘表示，全案由台北地檢署檢察官指揮偵辦，掌握上溢國際有限公司自民國112年起，涉嫌自中國大陸進口未經核准醫療器材，販售醫美診所仿冒醫美器材、配件牟取不法利益。

智財大隊隨即與財政部關務署基隆關、台北市及新北市警察局共組專案小組，發現涉案的上溢公司由黃姓四兄弟經營，3個哥哥為醫美方面工程師、小弟負責診所推銷業務，其中二哥擔任公司負責人。

據了解，上溢公司涉嫌未經衛福部核准和原廠同意授權，自中國大陸等境外途徑非法輸入鳳凰電波等醫美器材和藥劑，經加工改裝，再以較低價格販售雙北多間醫美診所使用，造成醫療衛生和安全疑慮。

經查此非法醫美犯罪集團私自破解竄改醫美儀器與零組件的晶片及電路設計，使原應具使用次數限制的醫美探頭及耗材，成為可重複使用的「回充醫美探頭」，大幅提高醫美療程風險，嚴重危害民眾健康安全。

其中，黃姓小弟涉嫌冒充醫師，由曾任護理師的40歲陳女尋找客戶，提供到飯店或到府進行醫美服務，就連行政院災防辦洪姓科長也涉嫌被拉攏加入仲介客戶並從中抽佣。

專案小組見時機成熟，今年7至8月陸續於雙北執行6波查緝行動，瓦解非法國外進口、地下破解製造、流通診所施作等「進、產、銷」產業鏈，逮捕黃姓4兄弟及員工等12嫌。

專案小組並查獲地下改機破解醫美儀器處所2處、非法實施醫美療程犯罪地1處、20家涉案醫美診所；以及查扣涉案贓證物總侵權市值逾新台幣10億元，包括非法醫美儀器15台、非法醫美探頭2767顆及醫美改裝零組件等相關贓證物65箱。

全案詢後依涉違反醫師法、醫療器材管理法、刑法詐欺罪、著作權法、商標法等罪移送北檢偵辦，主嫌黃姓大哥、二哥和小弟等3嫌經法院裁定羈押禁見。