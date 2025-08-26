老騎士追撞老人！彰化二林綠色隧道車禍 老翁命危被救回

彰化縣二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生二名老人家的追撞事故，77歲林姓男子騎機車行經二溪路時追撞前方73歲洪男所駕駛的醫療輔助電動車，洪男倒地後一度失去生命跡象，幸好送醫急救後救回一命，目前仍未脫險，住院觀察中。

警方初步調查，73歲洪男駕駛的醫療輔助電動車今天上午8點多行經二溪路時，突遭後方77歲騎機車的林男追撞，兩位老人家倒在路上，由於撞擊力過大，洪男當時失去生命跡象，二林消防分隊前往搶救，救護人員立刻對洪男實施CPR心肺復甦術，將二人送往二林基督教醫院救治。

經過醫院搶救，洪男恢復呼吸心跳，但他頭部重創、身體多處受傷，仍未脫險，住院觀察中，林男則身體多處擦傷，初步調查，林男酒測為零，應是未注意車前狀況，才會撞上洪男，真正肇事原因，警方調查中。