老騎士追撞老人！彰化二林綠色隧道車禍 老翁命危被救回

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生二名老人家的追撞事故，77歲林姓男子騎機車行經二溪路時追撞前方73歲洪男所駕駛的醫療輔助電動車，洪男倒地後一度失去生命跡象，幸好送醫急救後救回一命，目前仍未脫險，住院觀察中。

警方初步調查，73歲洪男駕駛的醫療輔助電動車今天上午8點多行經二溪路時，突遭後方77歲騎機車的林男追撞，兩位老人家倒在路上，由於撞擊力過大，洪男當時失去生命跡象，二林消防分隊前往搶救，救護人員立刻對洪男實施CPR心肺復甦術，將二人送往二林基督教醫院救治。

經過醫院搶救，洪男恢復呼吸心跳，但他頭部重創、身體多處受傷，仍未脫險，住院觀察中，林男則身體多處擦傷，初步調查，林男酒測為零，應是未注意車前狀況，才會撞上洪男，真正肇事原因，警方調查中。

二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生77歲林姓男子騎機車追撞前方73歲洪男所駕駛的醫療輔助電動車，洪男倒地後一度失去生命跡象，幸好送醫急救後救回一命。圖／民眾提供
二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生77歲林姓男子騎機車追撞前方73歲洪男所駕駛的醫療輔助電動車，洪男倒地後一度失去生命跡象，幸好送醫急救後救回一命。圖／民眾提供
二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生77歲林姓男子騎機車追撞前方73歲洪男所駕駛的醫療輔助電動車，洪男倒地後一度失去生命跡象，幸好送醫急救後救回一命。圖／民眾提供
二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生77歲林姓男子騎機車追撞前方73歲洪男所駕駛的醫療輔助電動車，洪男倒地後一度失去生命跡象，幸好送醫急救後救回一命。圖／民眾提供

相關新聞

55歲男子高雄超商前倒地猝死…退休警察身分曝 一暖舉曾獲表揚

李姓男子昨晚到高雄找朋友，後來獨自坐某超商前，突然全身癱軟，倒在騎樓下，警、消據報到場，發現他已經氣絕。警方通知他大哥到...

台中清水區出現天坑！貨車經過路口突塌陷 車身卡地面

台中市清水區今天天氣晴朗，但下午3時許，一輛貨車行經鎮新南路與西社路口時，突然出現路面塌陷，至貨車左後車處跌入坑，導致車...

影／怎麼撞的？台中工業區車禍 機車撞轎車頭下腳上「倒栽蔥」

台中工業區在昨天傍晚發生一起轎車迴轉與機車碰撞的交通事故，民眾目擊，機車碰撞後，龍頭被轎車輾壓，導致機車呈現頭下腳上的「...

老騎士追撞老人！彰化二林綠色隧道車禍 老翁命危被救回

彰化縣二林鎮二溪路綠色隧道今天上午發生二名老人家的追撞事故，77歲林姓男子騎機車行經二溪路時追撞前方73歲洪男所駕駛的醫...

破解儀器製「回充探頭」大賺黑心財 非法醫美集團12人遭起訴

一個不法集團自112年起涉嫌自中國走私未經核准的醫療器材，並販售仿冒配件及耗材牟利，更私自破解儀器晶片與電路，製成可重複使用的「回充醫美探頭」，大幅提高醫美療程風險，侵權市值高達10億元...

小貨車行經台64突爆胎 占用2車道整路塞爆

44歲高男今天中午駕駛小貨車行經三重區台64線快速道路時，右後輪不明原因突然爆胎，小貨車當場失控側翻，所幸高男並未受傷，...

