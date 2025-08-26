此為目前國內最大規模的非法醫美掃蕩行動，查扣涉案贓證物總侵權市值逾10億元。圖：刑事局提供

一個不法集團自112年起涉嫌自中國走私未經核准的醫療器材，並販售仿冒配件及耗材牟利，更私自破解儀器晶片與電路，製成可重複使用的「回充醫美探頭」，大幅提高醫美療程風險，侵權市值高達10億元。警方7月起於雙北展開六波查緝，逮捕主嫌黃男等12人，查扣非法醫美儀器、探頭與改裝零件，主嫌黃男等3人遭羈押禁見，全案依法移送偵辦。

某國際有限公司自112年開始涉嫌自中國大陸非法進口未經核准醫療器材，並販售仿冒醫美器材、配件及耗材。圖：刑事局提供

刑事警察局表示，某國際有限公司自112年開始涉嫌自中國大陸非法進口未經核准醫療器材，並販售仿冒醫美器材、配件及耗材，流通於醫美診所不法牟利。警方於114年7月起陸續執行六波查緝行動，全面打擊非法醫美集團，查緝包含非法國外進口、地下破解製造、流通診所施作等「進、產、銷」產業鏈，為目前國內最大規模的非法醫美掃蕩行動，查扣涉案贓證物總侵權市值逾10億元。

刑事局說明，該非法醫美犯罪集團犯嫌私自破解竄改醫美儀器與零組件之晶片及電路設計，使原應具使用次數限制之醫美探頭及耗材，成為可重複使用之「回充醫美探頭」，大幅提高醫美療程風險，嚴重危害民眾健康安全，全案依違反醫師法、醫療器材管理法、刑法詐欺罪、著作權法、商標法等罪移送台北地檢署，主嫌黃男等3人經法院裁定羈押禁見。

刑事局呼籲，醫療行為關乎民眾生命身體安全，使用之設備與耗材亦應符合相關醫療規範。非法走私醫材及破解改裝等偽變造行為，不僅涉及違反《刑法詐欺罪》、《著作權法》、《商標法》、《醫療器材管理法》等犯罪，更恐潛藏醫療風險。警方將持續溯源查緝非法醫療器材之輸入、製造及流向，嚴正執法，以保障民眾健康與合法醫療秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：破解儀器製「回充探頭」大賺黑心財 非法醫美集團12人遭起訴