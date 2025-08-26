55歲男子高雄超商前倒地猝死…退休警察身分曝 一暖舉曾獲表揚

李姓男子昨晚到高雄找朋友，後來獨自坐某超商前，突然全身癱軟，倒在騎樓下，警、消據報到場，發現他已經氣絕。警方通知他大哥到高雄指認，獲悉他是台中市警局退休警察。

李姓男子（55歲）的大哥向警方說，弟弟原本在台中市警局擔任警員，2年前退休，退休後搬回嘉義和母親同住。

據了解，李姓退警曾在高雄港務警察總隊服務，後來調職到台中市警局，13年前，曾在台中市第五分局文昌派出所服務期間，他因發現九旬左右的老嫗在快車道上行走，步履蹣跚，他趕緊去幫助這名老嫗，載回派出所查證身分，在比對多筆資料後，查出陳姓老嫗的年籍資料，熱心將陳將老婦載回家，令家屬感激，他也獲忠義優良事蹟表揚。

2年前李姓男子退休後回嘉義，昨天說要到高雄找朋友，不料，昨晚10時30分，他獨自坐在前鎮區公正路某超商的騎樓，超商店員發現他突然全身癱軟，倒在騎樓下，報警求救，但是警、消到場時發覺他已經猝死。由於身上無外傷，警方懷疑是病發暴斃，無外力介入，已報請檢察官相驗，查明確實確死亡原因。