工地驚見冒牌警察！男子自購制服及配件假扮執勤被查獲

桃園警分局大樹派出所警員昨(25)日下午巡邏時，發現一名男子頭戴勤務帽、身穿警察制服在工地前指揮交通，起初誤以為是交通中隊同仁，進一步盤查後卻揭發此人根本不是警察，而是工地保全。警方依法將他函送偵辦。

大樹派出所警員廖恩誠、巫宗育於15時30分許行經建新街，見陌生「員警」在工地前協助交通，出於支援之意上前協助，才驚覺對方制服上的臂章寫著「桃園市義勇警察大隊」，經查證確認30歲王姓男子並非正式警員，也未曾參與義勇警察大隊。

警方調查，王男平時在工地擔任保全，因需協助車輛進出指揮交通，覺得身穿公司制服難以使駕駛服從，便自行購買警察制服及配件偽裝成警員。警方強調，冒充公務員屬違法行為，全案將依法函送偵辦。

