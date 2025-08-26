騙好友賺大錢可帶他坐私人飛機 高雄男設局27刀刺死麻吉

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子和王姓好友因細故反目，黃男認為王男不顧朋友道義，今年5月7日佯稱自己賺大錢，可借錢給王男度過難關，王男邀黃男到他家洽談，不料黃男趁王男不注意時拿刀砍他，王男身中27刀喪命，高雄地檢署偵結後依殺人罪起訴黃男。

黃姓男子（33歲）與王姓男子（34歲）都在外送平台當外送員而結識，2人交情原本不錯，但黃男認為自己一直被王男言語羞辱，兩人鬧翻後便斷絕往來。

今年4月間，黃男恨意未消，萌生殺人念頭，他得知王男缺錢後，便透過劉姓友人跟王男重新連繫，黃男佯稱自己最近打德州撲克、虛擬貨幣賺了不少，可幫王男度過難關，甚至可帶他坐享私人飛機及進入澳門賭場VIP室。

王男心動不已，因黃男知道王男家中沒有監視器，便向王男說可到他家洽談詳情，王男便於今年5月7日上午8點多，邀請黃男到他家碰面。

黃男應約前往王男位於苓雅區的住處，趁王男背對他時，掏出預藏的水果刀朝王男背部刺去，王男中刀後反抗，一度逃到陽台呼救，但被黃男拖回房間內刺殺，王全身是血跑出家門口，最後倒在一樓梯間，警方到場將王男送醫，但搶救仍宣告不治。

檢警相驗後，確認王男身中27刀喪命，傷勢遍及全身，高雄地檢署偵結，今依殺人罪起訴黃男。

高雄警方逮捕涉嫌殺害好友的黃姓男子（中）。記者林保光／翻攝
