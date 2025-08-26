新竹市關新路火警 濃煙密布一人受困幸無礙
新竹市東區關新路一處民宅今天中午發生火警，現場濃煙密布，消防員人獲報趕抵，發現該棟建築一、二樓是餐飲店，三樓是儲藏室，五樓是一般住宅，三樓全面燃燒，五樓則有人受困待救疑，立刻佈水線滅火，所幸僅半小時就控制火勢，並將受困的25歲男子救出，幸無大礙，起火原因仍待調查釐清。
新竹市消防局指出，今天中午12半受理通報，指新竹市東區關新路一處建築發生火警，現場有黑煙無火，立刻派遣13車29名警消趕往現場，同時通知台電。現場三樓全面燃燒，同時有大量黑煙竄出，五樓疑有人受困待救。
消防局說，火勢於1點2分控制，消防員則在5樓第三面向陽台接觸受困男子，並將其移動到安全區域，所幸該男子生命徵象穩定、意識清楚不須送醫，火勢於1點5分熄滅，燃燒面積25平方公尺，細節仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言