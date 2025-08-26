南橫墜谷李姓一家五口DNA確認2死 3失蹤已聲請死亡宣告

南橫公路李姓一家5口上月30日不幸駕車遇上大雨釀道路崩塌墜谷失蹤，檢方經DNA採檢尋獲遺體確認死者是李姓男子及潘姓女兒，今發出2份驗屍證明，並已向法院聲請其餘失蹤3人吳妻、年幼兒女的死亡宣告，不過因日前尋獲的新屍塊可能為失蹤3人之一，後續可能再發出第3份驗屍證明。

橋頭地檢署表示，目前李姓男子（33歲）及潘姓女兒（17歲）的遺體仍暫存在高雄市立殯儀館，今天已核發相驗屍體證明書給李家家屬，並協調讓家屬領回，但由於其餘失蹤的3人吳妻（37歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）仍未確認身亡，已依災害防救法向法院聲請死亡宣告。

檢方指出，7月30日事發當晚9時28分，吳男開車載妻子及3名兒女一車5人行車經過高雄市桃源區台20線南橫公路81.1公里處，因豪雨導致路基掏空造成車輛墜入荖濃溪谷，經尋獲遺體送驗確認是李男及潘女 。