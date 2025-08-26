快訊

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

聽新聞
0:00 / 0:00

南橫墜谷李姓一家五口DNA確認2死 3失蹤已聲請死亡宣告

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

南橫公路李姓一家5口上月30日不幸駕車遇上大雨釀道路崩塌墜谷失蹤，檢方經DNA採檢尋獲遺體確認死者是李姓男子及潘姓女兒，今發出2份驗屍證明，並已向法院聲請其餘失蹤3人吳妻、年幼兒女的死亡宣告，不過因日前尋獲的新屍塊可能為失蹤3人之一，後續可能再發出第3份驗屍證明。

橋頭地檢署表示，目前李姓男子（33歲）及潘姓女兒（17歲）的遺體仍暫存在高雄市立殯儀館，今天已核發相驗屍體證明書給李家家屬，並協調讓家屬領回，但由於其餘失蹤的3人吳妻（37歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）仍未確認身亡，已依災害防救法向法院聲請死亡宣告。

檢方指出，7月30日事發當晚9時28分，吳男開車載妻子及3名兒女一車5人行車經過高雄市桃源區台20線南橫公路81.1公里處，因豪雨導致路基掏空造成車輛墜入荖濃溪谷，經尋獲遺體送驗確認是李男及潘女 。

南橫墜谷讓原本李家一家6口，僅剩當天沒有一同坐車下山的潘姓少年（14歲）倖存，其餘不是確認死亡就是失蹤，原本親友還盼身故保險金能照顧潘姓少年就學生活，卻未料一度傳出業界有人認為「明知危險而為之」可能無法理賠意外險，不過人壽業者已聲明會理賠其中一份李姓男子投保的原住民團險。

南橫公路發生一家五口墜谷意外，經DNA確認李男及女兒潘女死亡，今向家屬核發驗屍證明。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路發生一家五口墜谷意外，經DNA確認李男及女兒潘女死亡，今向家屬核發驗屍證明。記者巫鴻瑋／翻攝

失蹤 死亡 南橫

延伸閱讀

死了人才會被重視？南橫居民怨16年等不到安全穩固的東庄溪橋

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見內臟受重創死因疑點重重

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

相關新聞

男子全身血被丟包高雄義大醫院急診室慘死 疑毒品交易糾紛遭撞斃

高雄市義大醫院急診室昨晚深夜近12時，突然有輛銀色小客車載著一名重傷全身是血的男子衝到急診室，但急診室大門保全才將傷者送...

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在...

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧...

草屯工廠清晨突發大火 火舌狂竄奪走1條人命

今天清晨6時許，南投縣草屯鎮玉屏路上一處工廠發生火警。火勢一發不可收拾，短短數分鐘便全面延燒，整座廠房陷入火海。

台2線蝙蝠洞重大車禍！砂石車撞破護欄司機亡 轎車駕駛受傷送醫

新北市台2縣瑞芳蝙蝠洞路段今天發生死亡車禍，1輛砂石車撞破臨海岸的護欄，衝出路外，消防員到場救援，發現明顯死亡未送醫。事...

女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。