南橫墜谷李姓一家五口DNA確認2死 3失蹤已聲請死亡宣告
南橫公路李姓一家5口上月30日不幸駕車遇上大雨釀道路崩塌墜谷失蹤，檢方經DNA採檢尋獲遺體確認死者是李姓男子及潘姓女兒，今發出2份驗屍證明，並已向法院聲請其餘失蹤3人吳妻、年幼兒女的死亡宣告，不過因日前尋獲的新屍塊可能為失蹤3人之一，後續可能再發出第3份驗屍證明。
橋頭地檢署表示，目前李姓男子（33歲）及潘姓女兒（17歲）的遺體仍暫存在高雄市立殯儀館，今天已核發相驗屍體證明書給李家家屬，並協調讓家屬領回，但由於其餘失蹤的3人吳妻（37歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）仍未確認身亡，已依災害防救法向法院聲請死亡宣告。
檢方指出，7月30日事發當晚9時28分，吳男開車載妻子及3名兒女一車5人行車經過高雄市桃源區台20線南橫公路81.1公里處，因豪雨導致路基掏空造成車輛墜入荖濃溪谷，經尋獲遺體送驗確認是李男及潘女 。
南橫墜谷讓原本李家一家6口，僅剩當天沒有一同坐車下山的潘姓少年（14歲）倖存，其餘不是確認死亡就是失蹤，原本親友還盼身故保險金能照顧潘姓少年就學生活，卻未料一度傳出業界有人認為「明知危險而為之」可能無法理賠意外險，不過人壽業者已聲明會理賠其中一份李姓男子投保的原住民團險。
