2男因打電話未獲回應，竟持玩具槍回到店內理論。圖：讀者提供 桃園市中壢區昨（25）日晚間22時50分許驚傳「持槍鬧事」， 一名28歲謝姓男子及29歲鍾姓男子於店內消費後，遺落3萬元，因打電話未獲回應，竟持玩具槍回到店內理論。所幸店家只是代為保管財物，隨即當場歸還。中壢警分局獲報後調電眼追查，並於平鎮區環南路二段及延平路二段路口逮捕兩人，全案依恐嚇罪嫌移送偵辦。

車內扣得玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把及彈夾等物。圖：讀者提供

警方說明，興國派出所晚間接獲民眾報案，說是有人持槍鬧事，警方隨即同步調閱監視錄影畫面，並通報線上警網展開攔截圍捕，20分鐘內即在平鎮區環南路二段與延平路二段口將犯嫌攔下，當場逮謝男及鍾男，並在車內扣得玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把及彈夾等物。

經了解，謝、鍾2男因當日到店家消費，因3萬元遺失店內，撥打店家電話無人接聽，憤而持玩具槍返回理論，但店家僅是因繁忙才未接聽，並將該財物代為保管，謝、鍾2男返回後即當場即將財物交還。警方詢後將謝、鍾2男依恐嚇罪嫌移送偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，任何糾紛應循正當管道解決，不得以暴力或恐嚇方式處理；分局同仁持續緊密團隊合作，對於任何持械滋事行為，均嚴正執法，從嚴究辦，維護轄區治安與民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：3萬掉店內電話又打不通！2男怒持玩具槍返回理論 下場慘了