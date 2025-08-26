3萬掉店內電話又打不通！2男怒持玩具槍返回理論 下場慘了
警方說明，興國派出所晚間接獲民眾報案，說是有人持槍鬧事，警方隨即同步調閱監視錄影畫面，並通報線上警網展開攔截圍捕，20分鐘內即在平鎮區環南路二段與延平路二段口將犯嫌攔下，當場逮謝男及鍾男，並在車內扣得玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把及彈夾等物。
經了解，謝、鍾2男因當日到店家消費，因3萬元遺失店內，撥打店家電話無人接聽，憤而持玩具槍返回理論，但店家僅是因繁忙才未接聽，並將該財物代為保管，謝、鍾2男返回後即當場即將財物交還。警方詢後將謝、鍾2男依恐嚇罪嫌移送偵辦。
中壢分局長林鼎泰表示，任何糾紛應循正當管道解決，不得以暴力或恐嚇方式處理；分局同仁持續緊密團隊合作，對於任何持械滋事行為，均嚴正執法，從嚴究辦，維護轄區治安與民眾安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：3萬掉店內電話又打不通！2男怒持玩具槍返回理論 下場慘了
