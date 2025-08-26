桃園市蘆竹區於今（114）年4月5日深夜，發生一群不法份子利用通訊軟體號召群眾，在南青路上以改裝重型機車進行危險競速，甚至逆向佔用快慢車道，嚴重影響交通安全與居民安寧。警方立即派員到場攔查蒐證，並循線追查，查獲林姓、羅姓、李姓、莊姓及廖姓等5人涉嫌以集團模式犯案。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，任何影響道路交通安全與秩序之行為，警方絕不容忍。圖：警方提供

警方調查，該集團成員竟事先以小貨車載運未懸掛車牌之改裝重機至現場，隨後於供公眾通行之道路上進行超速競駛、危險駕駛，除了製造巨大噪音，更增加車輛失控的風險，嚴重危及用路人生命、身體與財產安全。

這些行為已構成《刑法》第185條之3「妨害公眾往來安全罪」，依法可處 5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。桃園地方檢察署偵辦後，已依法將5名被告提起公訴，並建請法院從重量刑，以遏止飆車歪風。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，任何影響道路交通安全與秩序之行為，警方絕不容忍，為維護市民居住安寧與用路安全，警方將持續強力執法，從嚴打擊此類群聚危險駕駛案件，必定追查到底，絕不寬貸。更呼籲民眾及青少年（尤其暑假期間）切勿以身試法，更不可貪圖一時刺激而從事競速危險行為，以維護社會秩序與交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警打擊飆車！桃檢起訴5嫌最重5年徒刑遏止歪風