男子全身血被丟包高雄義大醫院急診室慘死 疑毒品交易糾紛遭撞斃

高雄市義大醫院急診室昨晚深夜近12時，突然有輛銀色小客車載著一名重傷全身是血的男子衝到急診室，但急診室大門保全才將傷者送進急診室急救，小客車上的人便駕車迅速駛離。警方查出疑似是毒品交易糾紛，死者遭凶嫌撞死後丟包醫院，今天上午凶嫌已投案，警方正釐清案發經過。

據了解，死者是30歲葉姓男子，昨晚出門與凶嫌黃姓男子（29歲）面交毒品交易，但2人疑似發生糾紛衝突還發生扭打，黃男竟直接開車衝撞葉男，造成葉男當場被撞滿身血，黃男自知闖禍後立刻開車在深夜11時45分把葉男送往義大醫院急診，但保全才推來擔架床把傷重的葉男推進急診室，黃男便駕車逃逸。

醫院急診室因見葉男傷勢不單純，且黃男駕車離開行徑可疑，立刻向警方通報，同時為葉男急救，但經過30分鐘搶救葉男仍傷重不治。

岡山警分局獲報後成立專案小組追查，但黃男案發後先是將染血的衣物丟棄在燕巢山區的竹林，又在接近天亮時的清晨5時40分，自知難逃法網主動向警方投案，全案已依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，同時追查是否另有共犯涉案 。