快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

中壢2男按摩店遺失3萬憤持玩具槍理論 警獲報「持槍鬧事」逮2嫌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區昨天深夜民眾報案「有人持槍鬧事」，警方出動警網圍捕及在平鎮區環南路二段與延平路二段路口，逮捕28歲謝男及29歲鍾男2嫌，車內查扣玩具衝鋒槍等玩具槍械，中壢警方今天上午表示，2嫌疑因消費財物遺失、店家未接電話，憤持玩具槍理論，警方將2嫌依恐嚇罪嫌移送偵辦。

中壢警方調查，謝男、鍾男2嫌昨天前往中壢區環西路一家按摩店消費後離開，2嫌疑因在店家遺失皮包財物3萬元，打電話該店，店家忙碌未接聽，2嫌竟憤而持玩具槍返回理論，店家解釋因為忙碌未接電話，隨後已將代管財物返還2人。

警方表示，警方昨晚10時50分接獲民眾報案有人持槍鬧事，立即線上警網趕赴現場釐清和攔截圍捕，根據監視器定2嫌轎車，並在平鎮區環南路二段與延平路二段口攔下2嫌逮捕到案，車內查扣玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把及彈夾，2嫌警訊坦承所為，今天將2人依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕謝嫌（見圖）偵辦。圖／警方提供
中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕謝嫌（見圖）偵辦。圖／警方提供
中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕2嫌及查扣一批玩具槍械偵辦。圖／警方提供
中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕2嫌及查扣一批玩具槍械偵辦。圖／警方提供
中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕鍾嫌（見圖）偵辦。圖／警方提供
中壢區一家按摩店謝男疑因財物遺失誤會，憤持玩具槍械理論，警方逮捕鍾嫌（見圖）偵辦。圖／警方提供

中壢 恐嚇 桃園地檢署

延伸閱讀

前主播中壢停車1小時得消費400元抱怨詐騙園區 地方一面倒挺水果行

遭詐團冒名發釣魚簡訊 中壢監理所提醒：已停用電郵通知

中壢新明市場搬遷中繼商場明年動工 新明市場海砂屋大樓拆除

影／國1中壢段大貨車恍神釀禍！3小客車遭撞成廢鐵

相關新聞

男子全身血被丟包高雄義大醫院急診室慘死 疑毒品交易糾紛遭撞斃

高雄市義大醫院急診室昨晚深夜近12時，突然有輛銀色小客車載著一名重傷全身是血的男子衝到急診室，但急診室大門保全才將傷者送...

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在...

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧...

草屯工廠清晨突發大火 火舌狂竄奪走1條人命

今天清晨6時許，南投縣草屯鎮玉屏路上一處工廠發生火警。火勢一發不可收拾，短短數分鐘便全面延燒，整座廠房陷入火海。

台2線蝙蝠洞重大車禍！砂石車撞破護欄司機亡 轎車駕駛受傷送醫

新北市台2縣瑞芳蝙蝠洞路段今天發生死亡車禍，1輛砂石車撞破臨海岸的護欄，衝出路外，消防員到場救援，發現明顯死亡未送醫。事...

女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。