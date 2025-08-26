中壢2男按摩店遺失3萬憤持玩具槍理論 警獲報「持槍鬧事」逮2嫌
桃園市中壢區昨天深夜民眾報案「有人持槍鬧事」，警方出動警網圍捕及在平鎮區環南路二段與延平路二段路口，逮捕28歲謝男及29歲鍾男2嫌，車內查扣玩具衝鋒槍等玩具槍械，中壢警方今天上午表示，2嫌疑因消費財物遺失、店家未接電話，憤持玩具槍理論，警方將2嫌依恐嚇罪嫌移送偵辦。
中壢警方調查，謝男、鍾男2嫌昨天前往中壢區環西路一家按摩店消費後離開，2嫌疑因在店家遺失皮包財物3萬元，打電話該店，店家忙碌未接聽，2嫌竟憤而持玩具槍返回理論，店家解釋因為忙碌未接電話，隨後已將代管財物返還2人。
警方表示，警方昨晚10時50分接獲民眾報案有人持槍鬧事，立即線上警網趕赴現場釐清和攔截圍捕，根據監視器定2嫌轎車，並在平鎮區環南路二段與延平路二段口攔下2嫌逮捕到案，車內查扣玩具衝鋒槍1把、玩具短槍2把及彈夾，2嫌警訊坦承所為，今天將2人依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
