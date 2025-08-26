男酒醉無家可歸「睡倒路邊」大園警暖心伸援

連男喝酒後不勝酒力摔倒受傷，躺在路邊呼呼大睡。圖：讀者提供

桃園市大園區一名59歲的連姓男子昨(25)日晚間22時許，在大興路與華興路口一間超商喝酒後不勝酒力摔倒受傷，躺在路邊呼呼大睡，大園警分局巡邏員警見狀上前關心，並請救護人員到場包紮傷口，由於連男沒有其他親人也無家可歸，員警便陪同連男至附近公園休息，避免他在路上發生危險，連男感謝警方的幫忙。

員警擔心男子精神恍惚會發生危險，便陪著他走到附近公園休息。圖：讀者提供

大園分局表示，大園派出所警員蘇柏魁、黃浩宸，於昨日晚間至大興路與華興路口一間超商巡簽時，店員告知稍早有一名男子在店內喝酒，酒醉後倒臥在用餐區呼呼大睡，影響到其他顧客被請出店外，但男子酒醉恍惚，店員怕他在路上發生事故，請警方前往關心。

員警循著店員提示到店外查看，果然發現該名男子倒在路邊熟睡，員警隨即上前將男子喚醒扶至一旁安全處查詢身分，男子表示自己無親無故，平時四海為家靠撿回收維生，晚間在超商喝啤酒，不小心喝過頭酒醉失態，對於自己的行為感到相當不好意思。

員警見男子因摔倒身上有些許傷口，於是通知救護人員前來協助包紮，男子表示不願前往醫院，員警擔心男子精神恍惚會發生危險，便陪著他走到附近公園休息，同時勸誡他飲酒應適度勿過量，男子對於警方的熱心關懷深表感謝。

