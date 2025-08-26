快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

男酒醉無家可歸「睡倒路邊」大園警暖心伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

378408 0
連男喝酒後不勝酒力摔倒受傷，躺在路邊呼呼大睡。圖：讀者提供

桃園市大園區一名59歲的連姓男子昨(25)日晚間22時許，在大興路與華興路口一間超商喝酒後不勝酒力摔倒受傷，躺在路邊呼呼大睡，大園警分局巡邏員警見狀上前關心，並請救護人員到場包紮傷口，由於連男沒有其他親人也無家可歸，員警便陪同連男至附近公園休息，避免他在路上發生危險，連男感謝警方的幫忙。

378407 0
員警擔心男子精神恍惚會發生危險，便陪著他走到附近公園休息。圖：讀者提供

大園分局表示，大園派出所警員蘇柏魁、黃浩宸，於昨日晚間至大興路與華興路口一間超商巡簽時，店員告知稍早有一名男子在店內喝酒，酒醉後倒臥在用餐區呼呼大睡，影響到其他顧客被請出店外，但男子酒醉恍惚，店員怕他在路上發生事故，請警方前往關心。

員警循著店員提示到店外查看，果然發現該名男子倒在路邊熟睡，員警隨即上前將男子喚醒扶至一旁安全處查詢身分，男子表示自己無親無故，平時四海為家靠撿回收維生，晚間在超商喝啤酒，不小心喝過頭酒醉失態，對於自己的行為感到相當不好意思。

員警見男子因摔倒身上有些許傷口，於是通知救護人員前來協助包紮，男子表示不願前往醫院，員警擔心男子精神恍惚會發生危險，便陪著他走到附近公園休息，同時勸誡他飲酒應適度勿過量，男子對於警方的熱心關懷深表感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男酒醉無家可歸「睡倒路邊」大園警暖心伸援

延伸閱讀：

  1. 【有片】假投資詐退休金！所長馮清豪識破騙局率隊逮2車手
  2. 警察抖音喊「我愛祖國」 中壢分局：嚴查到底依法究辦

店員 超商 桃園

延伸閱讀

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

大園8旬婦深夜迷途 員警靈機一動靠它助返家

影／騎自行車遭右轉水泥預拌車輾過 桃園大園男 「頭消失」死亡

疑視線死角⋯桃園大園嚴重車禍 76歲婦遭聯結車輾斃

相關新聞

男子全身血被丟包高雄義大醫院急診室慘死 疑毒品交易糾紛遭撞斃

高雄市義大醫院急診室昨晚深夜近12時，突然有輛銀色小客車載著一名重傷全身是血的男子衝到急診室，但急診室大門保全才將傷者送...

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在...

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧...

草屯工廠清晨突發大火 火舌狂竄奪走1條人命

今天清晨6時許，南投縣草屯鎮玉屏路上一處工廠發生火警。火勢一發不可收拾，短短數分鐘便全面延燒，整座廠房陷入火海。

台2線蝙蝠洞重大車禍！砂石車撞破護欄司機亡 轎車駕駛受傷送醫

新北市台2縣瑞芳蝙蝠洞路段今天發生死亡車禍，1輛砂石車撞破臨海岸的護欄，衝出路外，消防員到場救援，發現明顯死亡未送醫。事...

女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。