侯文棋近日於「114年總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍。圖：消防局提供

桃園市消防局第三分隊山腳分隊傳出佳績，隊員侯文棋近日於「114年總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍，不僅為消防局爭光，更展現消防人員嚴格自律與體能鍛鍊的成果。

在比賽中，侯文棋分別完成175公斤、185公斤及195公斤的驚人紀錄。圖：消防局提供

消防局表示，在比賽中，侯文棋分別完成175公斤、185公斤及195公斤的驚人紀錄，展現穩健技術與驚人的爆發力，最終以195公斤的成績成功登頂。他的表現不僅受到評審肯定，也贏得全場觀眾熱烈掌聲。

消防局提到，侯文棋平日除執行勤務外，長期投入健身訓練，對重量訓練有高度熱忱與專業知識。值得一提的是，他在分隊內經常擔任健身教練角色，協助同仁規劃體能訓練、矯正動作並進行專業指導，成功帶動全隊運動風氣。透過他的帶領，分隊同仁的肌力、耐力與合作默契均獲得顯著提升，進一步強化消防救災現場的應變能力。

消防局指出，消防人員在執行救災救護任務時，往往需要承受高強度的體能挑戰。此次山腳分隊隊員能在全國性賽事中勇奪冠軍，不僅彰顯個人努力，更是消防局長期推動體能精進、重視同仁健康與專業的具體成果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防傳捷報！他舉起195公斤驚人成績 奪下總統盃臥舉冠軍