台1線隧道內轎車拋錨 通霄警熱心助民推車脫離險境
台1線位在苗栗縣通霄鎮外環道的通霄隧道，長度雖然不長，但因道路彎曲視線較差，上周末上午有輛轎車路經卻意外故障在隧道內，巡邏警接獲報案到場處理時，直覺該地易造成交通事故發生，當機立斷，協助駕駛將車推出隧道再行拖吊。
通霄警分局表示，23日上午10點左右，通霄派出所接獲110報案，稱有民眾車輛拋錨停放於通霄台1線北上134.6公里處的通霄隧道內，恐影響行車安全，亟需警方協助。
巡邏警員謝沂玲、洪鐸鳴獲報後迅速趕赴現場，發現崔姓男子駕駛小轎車於隧道內突拋錨並伴隨破胎情形，無法繼續行駛。由於地點位於隧道內部，車流頻繁，為防止交通事故發生，洪姓警員立即協助崔男，將故障車輛推移20餘公尺至隧道外的路肩，等候拖吊。
隨即並在現場實施交整，引導車流通行，確保行車安全無虞；崔姓駕駛對於警方及時提供協助也深表感謝。
