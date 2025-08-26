聽新聞
0:00 / 0:00
蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡
張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在海岸的岩壁，張男受困車底當場死亡。林女疑骨折送醫。事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9時6分接獲報案，台2線指標75.3K蝙蝠洞路段發生車禍，派遣人車前往救援。
消防人員到場時，先看到41歲林女駕駛的轎車，車頭卡在護欄嚴重毀損，前擋風玻璃碎裂。林女意識清楚，由救護車送往基隆長庚醫院治療。醫護檢傷發現多處擦挫傷，左肩及左髖骨疑有骨折，安排電腦斷層及X光檢查。
55歲張男駕駛的砂石車在發生擦撞事故後，又撞破護欄衝出道路，再穿越海岸自行車道後，俯衝墜落並卡在海岸邊坡。消防人員前往救援，發現張男受困車底，已死亡，未送醫。
張男的友人得知消息趕到現場，他說，張男今早出車前有打電話給他，表示砂石車的油管有點故障，晚一點才會去龍洞工地，並到汽車修理場修好後出車。事故路段砂石車是上坡，不知道是不是轎車跨越雙黃線，兩車才會擦撞。
瑞芳警分局獲報，到場封鎖現場，並測量繪圖，調查車禍發生經過及高男死因，並在現場指揮雙向行車。初步調查張男是從基隆往宜蘭方向行駛，林女是從宜蘭往基隆方向行駛，現場並無道路監視器，兩車如何碰撞，將待調閱行車記錄器釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言