蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在海岸的岩壁，張男受困車底當場死亡。林女疑骨折送醫。事故原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9時6分接獲報案，台2線指標75.3K蝙蝠洞路段發生車禍，派遣人車前往救援。

消防人員到場時，先看到41歲林女駕駛的轎車，車頭卡在護欄嚴重毀損，前擋風玻璃碎裂。林女意識清楚，由救護車送往基隆長庚醫院治療。醫護檢傷發現多處擦挫傷，左肩及左髖骨疑有骨折，安排電腦斷層及X光檢查。

55歲張男駕駛的砂石車在發生擦撞事故後，又撞破護欄衝出道路，再穿越海岸自行車道後，俯衝墜落並卡在海岸邊坡。消防人員前往救援，發現張男受困車底，已死亡，未送醫。

張男的友人得知消息趕到現場，他說，張男今早出車前有打電話給他，表示砂石車的油管有點故障，晚一點才會去龍洞工地，並到汽車修理場修好後出車。事故路段砂石車是上坡，不知道是不是轎車跨越雙黃線，兩車才會擦撞。