快訊

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧派出所，廖事後辯稱自己喝到斷片忘記了；法院勘驗監視器以他行為屬實，依社會秩序維護法裁罰他3000元，可抗告。

台中第二分局移送指出，廖男7月22日凌晨因酒醉，警方以有非管束不能救護其生命、身體之危險，將他帶回永興派出所內實施管束。

未料廖男情緒失控，不顧現場是公眾得出入出所，又不聽警方勸阻下直接拉下內外褲，裸露下半身後當眾排泄，甚至將糞便塗抹在自己顏面，另現場值班警員相當傻眼，並依違反社會秩序維護法第85條，將廖男移送法院裁罰。

台中地院查，廖男到案後雖辯稱自己喝醉斷片，不知道在派出所內有脫序行為；法院勘驗監視器護面，發現廖男在管束期間，確實不聽警方勸阻隨意便溺，還將糞便塗抹在自己臉上，他的行為顯然非一般民眾對警方提出理性異議應有方式。

法院也認為，廖男干擾執法現場秩序，其所為顯然是為拒絕配合、意圖以肢體動作抗衡執法命令的反制行為，屬嚴重妨害公務正常進行。

法院說，廖男同時違反社會秩序維護法第83條第2款於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，及同法第85條第1款，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者。

法院審理後，從重依第85條第1款，公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，裁罰廖男3000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖男酒醉被保護管束，竟失控在第二分局永興派出所內脫褲排泄，朝自己臉抹糞。記者曾健祐／攝影
廖男酒醉被保護管束，竟失控在第二分局永興派出所內脫褲排泄，朝自己臉抹糞。記者曾健祐／攝影

失控 監視器 公務員

延伸閱讀

獨／砸店揍人遭警壓制不慎「漏屎」 新竹惡煞身分曝光…竟在台積電工作

惡煞砸店揍人員警只告誡沒逮捕…隔1小時再上門咆哮 竹市警道歉了

律師夜店酒醉咆哮、比警察中指 還嗆「我弄死你！」狼狽遭逮送辦

通緝犯酒醉倒超商 新北瑞芳警實習生識破逮捕

相關新聞

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在...

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧...

草屯工廠清晨突發大火 火舌狂竄奪走1條人命

今天清晨6時許，南投縣草屯鎮玉屏路上一處工廠發生火警。火勢一發不可收拾，短短數分鐘便全面延燒，整座廠房陷入火海。

台2線蝙蝠洞重大車禍！砂石車撞破護欄司機亡 轎車駕駛受傷送醫

新北市台2縣瑞芳蝙蝠洞路段今天發生死亡車禍，1輛砂石車撞破臨海岸的護欄，衝出路外，消防員到場救援，發現明顯死亡未送醫。事...

女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並...

桃園消防傳捷報！他舉起195公斤驚人成績 奪下總統盃臥舉冠軍

侯文棋近日於「114年總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍。圖：消防局提供 桃園市消防局第三分隊山腳分隊傳出佳績，隊員侯文棋近日於「114年總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍，不僅為消防局爭光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。