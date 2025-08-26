朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄
台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧派出所，廖事後辯稱自己喝到斷片忘記了；法院勘驗監視器以他行為屬實，依社會秩序維護法裁罰他3000元，可抗告。
台中第二分局移送指出，廖男7月22日凌晨因酒醉，警方以有非管束不能救護其生命、身體之危險，將他帶回永興派出所內實施管束。
未料廖男情緒失控，不顧現場是公眾得出入出所，又不聽警方勸阻下直接拉下內外褲，裸露下半身後當眾排泄，甚至將糞便塗抹在自己顏面，另現場值班警員相當傻眼，並依違反社會秩序維護法第85條，將廖男移送法院裁罰。
台中地院查，廖男到案後雖辯稱自己喝醉斷片，不知道在派出所內有脫序行為；法院勘驗監視器護面，發現廖男在管束期間，確實不聽警方勸阻隨意便溺，還將糞便塗抹在自己臉上，他的行為顯然非一般民眾對警方提出理性異議應有方式。
法院也認為，廖男干擾執法現場秩序，其所為顯然是為拒絕配合、意圖以肢體動作抗衡執法命令的反制行為，屬嚴重妨害公務正常進行。
法院說，廖男同時違反社會秩序維護法第83條第2款於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，及同法第85條第1款，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者。
法院審理後，從重依第85條第1款，公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，裁罰廖男3000元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
