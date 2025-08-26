影／休旅車行進飄移竟拒檢逃逸 擦撞2車釀2傷新莊警追緝中
新北市新莊區今天凌晨發生警匪追逐事件。警方巡邏行經富國路時發現1輛休旅車行進間偏移疑似酒駕，警趨前攔查時駕駛竟趁機加速往泰山五股方向逃逸。過程中撞上1輛雙載機車還波及1輛轎車，造成2人受傷，警方目前已鎖定行蹤循線追緝中。
據了解，新莊警今天凌晨12時許巡邏行經富國路時，發現前方1輛休旅車行車偏移懷疑駕駛酒駕，遂鳴笛示意車輛靠邊停車，休旅車駕駛先假意配合靠邊，不料竟趁警員上前盤查之際趁機猛踩油門逃逸。
警方立即尾隨追緝，休旅車逃逸過程中先擦撞1輛雙載機車，導致騎士及乘客摔車，機車滑行後再波及1輛轎車，造成騎士及乘客紛紛受傷，但休旅車仍持續往泰山、五股方向逃逸。
警方隨即救護車將2人送醫，目前正調閱監視器掌握逃逸車輛車號及其逃逸方向全力追緝，並將通知車主到案說明，釐清拒檢及肇逃原因，並依道路交通管理處罰條例第62條第3項舉發，可處3000元以上9000元以下罰款。
