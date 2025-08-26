快訊

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

影／休旅車行進飄移竟拒檢逃逸 擦撞2車釀2傷新莊警追緝中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區今天凌晨發生警匪追逐事件。警方巡邏行經富國路時發現1輛休旅車行進間偏移疑似酒駕，警趨前攔查時駕駛竟趁機加速往泰山五股方向逃逸。過程中撞上1輛雙載機車還波及1輛轎車，造成2人受傷，警方目前已鎖定行蹤循線追緝中。

據了解，新莊警今天凌晨12時許巡邏行經富國路時，發現前方1輛休旅車行車偏移懷疑駕駛酒駕，遂鳴笛示意車輛靠邊停車，休旅車駕駛先假意配合靠邊，不料竟趁警員上前盤查之際趁機猛踩油門逃逸。

警方立即尾隨追緝，休旅車逃逸過程中先擦撞1輛雙載機車，導致騎士及乘客摔車，機車滑行後再波及1輛轎車，造成騎士及乘客紛紛受傷，但休旅車仍持續往泰山、五股方向逃逸。

警方隨即救護車將2人送醫，目前正調閱監視器掌握逃逸車輛車號及其逃逸方向全力追緝，並將通知車主到案說明，釐清拒檢及肇逃原因，並依道路交通管理處罰條例第62條第3項舉發，可處3000元以上9000元以下罰款。

機車倒地後滑行再碰撞這輛轎車。記者黃子騰／翻攝
機車倒地後滑行再碰撞這輛轎車。記者黃子騰／翻攝
這輛機車遭拒檢休旅車擦撞倒地，騎士及乘客雙雙受傷。記者黃子騰／翻攝
這輛機車遭拒檢休旅車擦撞倒地，騎士及乘客雙雙受傷。記者黃子騰／翻攝
休旅車逃逸過程中擦撞機車，機車倒地後波及銀色轎車。記者黃子騰／翻攝
休旅車逃逸過程中擦撞機車，機車倒地後波及銀色轎車。記者黃子騰／翻攝

酒駕 休旅車

延伸閱讀

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

中職／統一獅女孩日9月新莊登場 22位Unigirls全員到齊

休旅車疑不等左轉燈亮就轉彎 騎士撞飛摔引擎蓋進加護病房

台64連環車禍！重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

相關新聞

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

張姓男子今早駕駛曳引砂石車行駛台2線，行經新北市瑞芳蝙蝠洞路段時，疑與林女駕駛的轎車擦撞後，砂石車撞破臨海岸的護欄，卡在...

朝自己臉抹糞！台中男超脫序 酒醉在派出所當眾脫褲排泄

台中廖姓男子因酒醉被第二分局警員帶回永興派出所內保護管束，他卻失控不顧勸阻，當警員面脫褲排泄，還將糞便塗抹在自己臉上大鬧...

草屯工廠清晨突發大火 火舌狂竄奪走1條人命

今天清晨6時許，南投縣草屯鎮玉屏路上一處工廠發生火警。火勢一發不可收拾，短短數分鐘便全面延燒，整座廠房陷入火海。

台2線蝙蝠洞重大車禍！砂石車撞破護欄司機亡 轎車駕駛受傷送醫

新北市台2縣瑞芳蝙蝠洞路段今天發生死亡車禍，1輛砂石車撞破臨海岸的護欄，衝出路外，消防員到場救援，發現明顯死亡未送醫。事...

女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並...

桃園消防傳捷報！他舉起195公斤驚人成績 奪下總統盃臥舉冠軍

侯文棋近日於「114年總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍。圖：消防局提供 桃園市消防局第三分隊山腳分隊傳出佳績，隊員侯文棋近日於「114年總統盃經典臥舉及裝備經典臥舉錦標賽」中，以優異表現奪得經典臥舉105公斤級冠軍，不僅為消防局爭光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。