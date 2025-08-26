高雄男路倒慢車道...遭車輾過不治 血液驗出酒精反應

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

60歲的丁姓男子昨晚路倒高雄市車道，遭開車路過的陳姓女子輾過，送醫後，今天凌晨仍不治。警方今天報請檢察官相驗，並依過失致死罪嫌將陳女移送法辦。

據了解，陳姓女子（48歲）昨晚在警方調查肇事原因，便表示因為天色昏暗，沒注意到有人躺在路上。

昨晚9時20分，丁姓男子倒臥高雄市新興區八德一路慢車道上，陳女駕車沿新興區中山一路左轉八德一路，直接輾過丁男，導致丁卡在車底。

警、消據報到場，自車底救出丁男，但發現他已無呼吸心跳，施以心肺復甦術後送醫搶救，延醫至今天凌晨2時許死亡。

警方對陳女酒測，無酒精反應。不過，丁男送醫搶救時，經檢驗血液有酒精反應。今天檢方相驗丁男，家屬表示沒和他同住，不曉得丁男近期的身心狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

丁姓男子不明原因倒在路上，遭開車女子輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝
丁姓男子不明原因倒在路上，遭開車女子輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝

