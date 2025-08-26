晚上散步突斷片！6旬婦躺人行道呼呼大睡 烏日暖警護送返家

台中一名6旬婦人日前外出散步卻突然忘記回家的路，因體力不支竟蜷縮身體躺在龍井區國際街、藝術街口的人行道上呼呼大睡，經民眾發現報警，員警到場一眼就認出是附近居民，輕呼「阿姨，您怎麼躺在這裡！」所幸婦人身體無大礙，由員警陪伴她返家。

台中市警局烏日分局犁份派出所警員梁晉委與實習生陳尚澤在日前晚間11時許接獲民眾報案，人行道上「躺了1個人」。

員警到場發現，婦人蜷縮身體、緊閉眼熟睡，在員警努力的呼喚下終於甦醒。經初步觀察婦人身體狀況並無大礙，詢問是否叫救護車前來送往醫院治療，婦人堅持不要去醫院就診。

員警認出，婦人就住附近，經詢問婦人陪同返家獲首肯後，合力將婦人攙扶起身並徒步陪同婦人安全返家。婦人在返家途中，才透露是晚上外出散步突然忘了回家的路，明明住家就在附近卻怎麼也想不起來，最後體力不支只能坐下休息，不知不覺就睡著了，相當感謝員警協助返家。