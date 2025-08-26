聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄轎車佯裝配合受檢 下一秒竟加速逃竄無蹤
高雄市苓雅區昨晚員警巡邏時，發現1輛可疑白色轎車，牌照位置裝設LED燈，夜裡難以辨識車牌號碼，上前攔查，不料，這輛車竟加速竄逃無蹤。警方根據影像，發現轎車共違規22次，將通知車主說明。
昨晚9時許，高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警經過苓雅區中正一路與福安路口，發現這輛白色轎車後牌照明燈過亮，無法辨識，隨即上前示意停車受檢；這名駕駛人先佯裝轉彎靠邊停車，竟突然拒檢加速竄逃。
警方沿中正一路追向輔仁路，這輛車沿途鑽車陣、闖紅燈，路上汽、機車以為警方辦案，紛紛避讓，後來這輛車仍逃逸無蹤。
警方今天表示，這輛白色轎車拒絕警察攔檢、危險駕車、車牌燈照明不當，致號牌不清、沿途闖紅燈紅燈右轉、轉彎未打方向燈、未依規定駛入來車道，共違規22次，依道路交通管理處罰條例，最高可罰13萬2000元，將通知車主到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言