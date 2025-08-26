女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並協助送醫。

大雅分局昨晚8時接獲報案，有人在超商內毀損超商物品，員警獲報後立即趕赴現場，經查25歲許姓女子在大雅區某超商內情緒失控，當場摔毀物品造成商品毀損，所幸現場無人員受傷。

女子的父親到場表示，女兒疑因與家人爭執，情緒失控而破壞物品，員警持續安撫情緒，並與家屬溝通協調，經其父親同意後，協助消防隊護送就醫接受治療。