女子疑情緒失控在超商砸商品 大雅警即刻處置送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子昨晚在台中市大雅區一家超商內疑情緒失控，不斷砸商品，食品和玻璃酒瓶掉落滿地，台中市大雅警分局員警趕到現場制止，並協助送醫。

大雅分局昨晚8時接獲報案，有人在超商內毀損超商物品，員警獲報後立即趕赴現場，經查25歲許姓女子在大雅區某超商內情緒失控，當場摔毀物品造成商品毀損，所幸現場無人員受傷。

女子的父親到場表示，女兒疑因與家人爭執，情緒失控而破壞物品，員警持續安撫情緒，並與家屬溝通協調，經其父親同意後，協助消防隊護送就醫接受治療。

大雅分局呼籲，民眾若發現家人或親友情緒異常，應及時尋求專業協助或醫療資源，並可撥打110、119或1925安心專線請求協助，保障自身與他人安全。警方持續秉持「強力作為、積極守護」精神，全力維護社會安全與秩序。

台中市一名女子昨晚在大雅區某超商內情緒失控，當場摔毀物品，員警趕到處理。圖／民眾提供
情緒 超商 失控

