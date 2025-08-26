快訊

影／中市移工酒後爭執被殺傷 警桃園逮獲行凶移工送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區高姓越南籍移工 前天凌晨因與另名陳姓移工同鄉酒後起口角，憤而持刀將陳姓移工刺傷，隨即逃逸。陳姓移工因腹部受傷送醫，所幸無生命危險。警方當天一路追到桃園，晚上9時許逮捕高，昨天依重傷害罪嫌將他移送法辦。

警方說，高姓移工（28歲）到案後聲稱是因陳姓同鄉（28歲）等人會欺負和嘲笑他，所以他和一群同鄉移工在朋友家喝酒後，因為擔心陳會對他不利，就隨手拿了把水果刀在身上，後來兩人在路旁又起爭執，他就拿出刀子刺了陳腹部一刀。後來逃離現場，並叫了一輛白牌車逃往桃園。

警方在桃園查到高的行蹤，並在新屋地區一處騎樓下將他逮捕，隨後帶回在霧峰一處果園下找到他棄置的水果刀。檢察官並因認為有逃亡之虞，因此聲押獲准。被殺傷的陳姓移工因為是失聯移工，因此等他出院後亦將送移民署專勤隊處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方在桃園查到高的行蹤，並在新屋地區一處騎樓下將他逮捕。圖／民眾提供
水果 桃園 失聯移工

