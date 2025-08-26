影／修車男向車行借代步車 違規罰單不繳還糾眾打人

黃姓男子因車輛送修向車行鄧姓男子借代步車，因違規罰單1萬多元不繳，昨夜還糾眾當街打傷鄧等2人，新店警方獲報迅速趕抵逮人，警詢後今依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

新北市警方昨天深夜11時44分獲報，新店區安民街318號前發生多人當街聚集爭吵叫囂情事，調派偵查隊、安康及安和派出所線上巡邏警網共10多名警力迅速趕往現場。

據了解，鄧姓男子（40歲）從事二手車業，客人黃姓男子（40歲）因汽車發生問題將車輛送至鄧男車行維修保養，並向車行借用1輛三菱汽車做為代步車並相約本月26日在新店區安民街歸還車輛，黃男等5人及鄧男等3人各自如約赴現場。

經查，黃男表示，是因先前曾與鄧男有金錢糾紛；鄧男則表示，借代步車給黃男代步使用，但黃男違規罰單共1萬多元不繳，且不肯歸還車輛，雙方一言不合才發生肢體衝突糾紛，導致鄧男眼睛受輕傷，與鄧同行的黃男（42歲）全身擦挫傷及頭暈，2人皆不就醫。