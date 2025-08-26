快訊

公園禁菸爆發衝突！家長勸阻遭抽菸男攻擊 嘉市衛生局祭最高罰鍰萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉市番仔溝公園日前發生1件違規吸菸事件，引發社會關注，1名男子在兒童遊戲區旁抽菸，遭1名家長勸阻，男子不僅拒不改善，甚至拿安全帽動手攻擊家長致傷，態度惡劣，警方偵訊後依傷害等罪嫌送法辦。嘉市衛生局調查，認定男子違反菸害防制法，且涉及暴力，情節重大，決定依法裁處最高額新1萬元罰鍰，以示警惕。

市長黃敏惠表示，依據菸害防制法第21條規定，任何人在禁菸場所皆有權勸阻吸菸行為。本案家長只是為了保護孩童健康，善意提醒對方，卻反遭暴力對待，令人痛心。她強調，市府高度肯定勇於站出來維護公共利益的市民，並會全力守護守法民眾的安全與權益，讓市民能在公園安心休憩。

衛生局長廖育瑋指出，菸害防制法第18、19條明定，室內公共場所及特定戶外場所全面禁菸，兒童遊戲區是重點管制區域。男子在禁菸場所吸菸，經他人勸導不改善，甚至暴力相向，不僅影響公共秩序，更造成極差社會觀感，屬於重大違規案例。衛生局從嚴裁處，開罰最高額度1萬元，彰顯執法決心。

廖育瑋說，衛生局將持續加強禁菸標示設置，與警察單位合作，展開聯合稽查。同時，也會透過社區及學校宣導活動，深化民眾對無菸環境的重視，守護孩童及市民健康，今年截至目前，嘉市已裁處125件禁菸場所違規吸菸案件，衛生局提醒，違規吸菸一旦態度惡劣、情節嚴重，將依法從嚴裁罰，切勿心存僥倖。若民眾發現違規情形，可提供吸菸影像、時間、地點及違規者身份資料或車牌號碼，送交衛生局進一步查處。

市府呼籲，有吸菸習慣且有戒菸需求的市民，可撥打免費戒菸專線0800-636363，或洽詢全國各地戒菸特約機構，由專業人員提供協助，共同營造健康、無菸生活環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉市番仔溝公園日前1名男子在兒童遊戲區旁抽菸，遭1名家長勸阻，竟拿安全帽動手攻擊家長致傷。記者魯永明／翻攝
嘉市番仔溝公園日前1名男子在兒童遊戲區旁抽菸，遭1名家長勸阻時不僅拒不改善，甚至拿安全帽動手攻擊家長致傷，態度惡劣，警方依傷害等罪嫌送法辦。記者魯永明／翻攝
嘉市番仔溝公園日前1名男子在兒童遊戲區旁抽菸遭勸阻，竟拿安全帽動手攻擊家長，態度惡劣，嘉市衛生局調查認定男子違反菸害防制法，依法裁處最高額新1萬元罰鍰。記者魯永明／翻攝
戒菸 禁菸 衛生局

