台中大雅住宅大火 消防隊員救出受困3人

台中市大雅區大雅路昨天深夜發生住宅火警，消防隊員到場搶救，救出3名受困住戶，附近鄰居也拿出家中滅火器協助滅火，起火點疑在騎樓，起火原因由消防局火調單位調查中。

台中市消防局昨晚11時47分獲報，大雅區大雅路272巷有住宅火警，派遣第一大隊、轄區大雅分隊等共計8個單位，出動各式消防車17輛、消防人員40名，現場由組長許修豪擔任指揮官。

起火建築物是3樓RC建築物，1樓冒出火煙，消防隊員趕往現場救災，火勢於今天凌晨0時12分撲滅，後續進行殘火處理。