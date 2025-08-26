快訊

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南華4外籍生遊樟湖驚傳19歲印度學生失蹤 獨留手機衣物

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣古坑鄉樟湖吊橋昨日下午傳出外籍學生疑似落水失蹤事件，南華大學4名國際系學生結伴出遊，其中一名19歲印度籍男學生失聯，現場僅留機車與隨身物品，雲林縣消防局昨搜救多時，因天色已黑又下大雨，搜救暫告中斷，今晨擴大搜救規模，展開地毯式搜尋，目前仍在搜救中。

雲林縣消防局昨天下午5時33分獲報，南華大學4名印度籍國際生到古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，同學發現其中1名印度籍外籍生（男性、19歲）不見蹤影，疑似失蹤、落水，現場遺留機車、手機、鞋子及衣物，緊急報案。

消防局隨即派遣草嶺分隊出動消防車、救護車各1輛，動員消防及義消人員18人到場搜救，由草嶺分隊小隊長黃登宏指揮，經至晚間7時50分，因天色昏暗又下大雨，搜索暫告中斷。

今天清晨，消防局再度擴大規模，動員第一大隊、草嶺、公園、斗六及林內等單位，出動6輛車、救護車1輛及空拍機1架，共28名消防與義消人員投入行動，其中包含4名潛水人員，持續於吊橋周邊河段展開地毯式搜尋。

消防局表示，將依天候狀況調整行動，並持續加強水域與岸際巡查，以盡速尋獲失蹤學生下落。

據指出，失蹤男學生與同學共3男1女出遊，但同學在4時多時發現他人不見蹤影，自行尋找找不到人，趕緊報案。

樟湖村長廖永樹表示，吊橋位在清水溪貝殼化石區附近，曾是地方熱門觀光景點，因多年前曾發生遊客落水意外，多年前已立牌警告禁止戲水，又因921地震後149甲線中斷20多年，該處很少有人知道、前往，不解外籍生怎麼會去那裡戲水。

南華大學4名外籍生結伴到雲林古坑樟湖出遊，其中一人失蹤，雲林縣消防局出動多人持續搜救中。圖／雲林縣消防局提供
南華大學4名外籍生結伴到雲林古坑樟湖出遊，其中一人失蹤，雲林縣消防局出動多人持續搜救中。圖／雲林縣消防局提供
南華大學4名外籍生結伴到雲林古坑樟湖出遊，其中一人失蹤，雲林縣消防局出動多人持續搜救中。圖／雲林縣消防局提供
南華大學4名外籍生結伴到雲林古坑樟湖出遊，其中一人失蹤，雲林縣消防局出動多人持續搜救中。圖／雲林縣消防局提供
南華大學4名外籍生到雲林古坑樟湖地區出遊，驚傳一人失蹤，現場發現一雙鞋子，疑似失蹤學生所有。記者陳雅玲／翻攝
南華大學4名外籍生到雲林古坑樟湖地區出遊，驚傳一人失蹤，現場發現一雙鞋子，疑似失蹤學生所有。記者陳雅玲／翻攝

吊橋 印度 草嶺

延伸閱讀

莫迪學位資訊屬個人信息 德里高院：大學無需公開

印度憂雅魯藏布江大壩奪水源 加快自建水壩防範

逾4成救護車超過年限 宜縣：審視功能及年限汰換

足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

相關新聞

影／南華4外籍生遊樟湖驚傳19歲印度學生失蹤 獨留手機衣物

雲林縣古坑鄉樟湖吊橋昨日下午傳出外籍學生疑似落水失蹤事件，南華大學4名國際系學生結伴出遊，其中一名19歲印度籍男學生失聯...

台中大雅住宅大火 消防隊員救出受困3人

台中市大雅區大雅路昨天深夜發生住宅火警，消防隊員到場搶救，救出3名受困住戶，附近鄰居也拿出家中滅火器協助滅火，起火點疑在...

環狀線五股工地吊車傾倒 2輕傷

新北五股區捷運環狀線北環段工地，昨早發生吊車施工翻覆意外，砸中一輛轎車、灑水車及一座水塔，灑水車、吊車司機受擦挫傷。當時...

借錢不成火燒車 巷弄火海8傷

63歲陳男疑因向胞弟借錢遭拒，昨天凌晨開車前往弟弟位於新店住處前點火燒車，還引爆瓦斯罐及汽油，致整條巷弄陷入火海，8人受...

傳出女生喊救命 火災情侶雙亡

台中豐原1處出租套房昨凌晨3時許發生火警，住在2樓套房內的李男被燒成焦屍，張女被發現時也已明顯死亡。警方表示，鄰居曾聽到...

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，適陳姓女子駕車從中山路左轉至八德一路，因天色昏暗，未注意丁男倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。