影／南華4外籍生遊樟湖驚傳19歲印度學生失蹤 獨留手機衣物

雲林縣古坑鄉樟湖吊橋昨日下午傳出外籍學生疑似落水失蹤事件，南華大學4名國際系學生結伴出遊，其中一名19歲印度籍男學生失聯，現場僅留機車與隨身物品，雲林縣消防局昨搜救多時，因天色已黑又下大雨，搜救暫告中斷，今晨擴大搜救規模，展開地毯式搜尋，目前仍在搜救中。

雲林縣消防局昨天下午5時33分獲報，南華大學4名印度籍國際生到古坑鄉樟湖吊橋附近遊玩，同學發現其中1名印度籍外籍生（男性、19歲）不見蹤影，疑似失蹤、落水，現場遺留機車、手機、鞋子及衣物，緊急報案。

消防局隨即派遣草嶺分隊出動消防車、救護車各1輛，動員消防及義消人員18人到場搜救，由草嶺分隊小隊長黃登宏指揮，經至晚間7時50分，因天色昏暗又下大雨，搜索暫告中斷。

今天清晨，消防局再度擴大規模，動員第一大隊、草嶺、公園、斗六及林內等單位，出動6輛車、救護車1輛及空拍機1架，共28名消防與義消人員投入行動，其中包含4名潛水人員，持續於吊橋周邊河段展開地毯式搜尋。

消防局表示，將依天候狀況調整行動，並持續加強水域與岸際巡查，以盡速尋獲失蹤學生下落。

據指出，失蹤男學生與同學共3男1女出遊，但同學在4時多時發現他人不見蹤影，自行尋找找不到人，趕緊報案。

樟湖村長廖永樹表示，吊橋位在清水溪貝殼化石區附近，曾是地方熱門觀光景點，因多年前曾發生遊客落水意外，多年前已立牌警告禁止戲水，又因921地震後149甲線中斷20多年，該處很少有人知道、前往，不解外籍生怎麼會去那裡戲水。