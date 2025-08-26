聽新聞
環狀線五股工地吊車傾倒 2輕傷

聯合報／ 記者劉懿萱邱書昱／連線報導

環狀線北環段工地昨早發生工安意外，吊車傾倒陷落導溝，造成2人輕傷。記者劉懿萱／翻攝
新北五股區捷運環狀線北環段工地，昨早發生吊車施工翻覆意外，砸中一輛轎車、灑水車及一座水塔，灑水車、吊車司機受擦挫傷。當時正做連續壁施工，北區職安中心指出，因工區地質不好、承載力不夠釀意外，已要求工區停止吊掛作業、停用起重機。

北區職安中心主任曹常成說，復工條件需要提出災因及預防措施，包括地質改良等，將對承攬業者依照職安法第27條開罰10萬，對雇主依職安法第6條之1開罰3至30萬元。

環狀線北環段進行土建工程，昨發生工安意外，地點在五股中興路二段堤防旁Y19B站工區，上午9時許吊車移動至工區東側作業，途經鋪設鋼板的地中壁導溝，疑似地質軟弱，造成導溝坍陷及鋼板變形，吊車陷落傾倒，吊臂桁架壓到工區水車，瞬間震出大量粉塵。

警方調查，吊車駕駛37歲陳姓男子操作時突然翻覆，砸中路旁灑水車，灑水車59歲駕駛送醫後無礙。

台北市捷運局說明，施工廠商當時以吊車在北環段Y19B車站連續壁施工，吊車移動時不慎傾倒，損失由施工廠商負責，捷運局會依照勞檢單位調查結果，要求廠商改善並依契約處罰。

新北市捷運局長李政安說，2名傷者送醫檢查後已出院，事故原因待調查，懷疑肇因與地質有關，現場有專人負責監視相關數據，確保工地安全無虞前停工。

新北中和大型建築工地傳火警 20輛消防車急救援

