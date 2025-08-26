聽新聞
傳出女生喊救命 火災情侶雙亡

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中報導

台中豐原1處出租套房昨凌晨3時許發生火警，住在2樓套房內的李男被燒成焦屍，張女被發現時也已明顯死亡。警方表示，鄰居曾聽到張女喊救命聲，監視器未發現有人進出，起火點疑在該套房內，屋內上鎖，初步排除他人縱火，起火原因仍待調查。

檢方調查，2人被燒得面目全非，但能就身型、身體性徵辨別性別，確切死因是高溫致死或濃煙嗆死，還是有其他死因，將待今日解剖，採集相關檢體化驗後釐清，目前2人死因不明。

這處出租套房位於豐原圓環東路，為4層樓建築，每層樓有2間套房；火警發生時，現場煙很大，僅2樓該套房遭波及。鄰居表示，該套房住1對情侶，去年曾酒後爭吵，昨天曾聽到女子微弱求救聲，隨後聲音消失，屋內有很多啤酒瓶。

消防員昨凌晨3時許獲報火警，派出消防車16輛、消防員32人到場，衝進火場時火煙很大，房內溫度高，滅火後男子躺在床上已成焦屍，女子躺在地面也明顯死亡，燃燒面積約4平方公尺，門口衣櫃燒毀最嚴重，懷疑是起火點。

火調與警方鑑識人員昨下午已進火場採證，檢方下午勘驗火場後，相驗2具遺體，預計今天下午解剖查明死因。

豐原警分局表示，這起出租套房火災命案，經查附近監視器未發現可疑人物，該住戶門是由內上鎖，起火點疑似在門內，初步排除他人縱火。

附近鄰居指出，原不知有火警，聽到女生喊救命，但聲音微弱，詢問對方有什麼事，對方後來沒再回應，他才發現有火煙，另名鄰居趕緊打電話報警。房東表示，2人已租屋1年。2死者家屬說，不清楚2人交往情形。

