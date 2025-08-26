聽新聞
借錢不成火燒車 巷弄火海8傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

陳男將車停在巷內路中央並縱火，釀成兩民宅受損及8人受傷。記者黃子騰／翻攝
63歲陳男疑因向胞弟借錢遭拒，昨天凌晨開車前往弟弟位於新店住處前點火燒車，還引爆瓦斯罐及汽油，致整條巷弄陷入火海，8人受傷。警方逮捕陳男，發現他38年前就曾犯下縱火前科，詢後依公共危險、傷害、毀損罪嫌送辦。

據了解，涉嫌縱火陳男1987年就曾有縱火紀錄，被依公共危險罪判刑，父親2011年過世後，遺產由陳母及陳男4兄弟共同繼承，但陳男認為遺產分配不公，加上自己經濟狀況不佳，曾多次向住在新店區老家的胞弟借錢但遭拒，雙方發生多次口角。

陳男疑因此懷恨，昨凌晨開車至胞弟住處巷內，將車停在路中央，再把事先買好的瓦斯罐及汽油搬出車外點火燒車，火勢竄燒後，陳徒步走1.1公里返回租屋處。

新北市消防局昨凌晨2時許獲報有汽車在巷內起火，火勢延燒還有爆炸聲，出動70名消防人員、32輛消防車前往救援，發現起火轎車停在路中央燒成火球，車旁還有許多卡式瓦斯罐不斷發生爆炸，火勢還延燒一旁兩戶民宅。

消防員布設水線灌救，疏散17名住戶，其中，8人預防性送醫，所幸均意識清醒無生命危險，火勢50分鐘後撲滅，燃燒面積約40平方公尺。

由於車輛旁擺放許多卡式瓦斯罐，警方研判是縱火，調閱監視器發現陳男涉嫌，昨天上午11時到陳男租屋處將他逮捕。陳男坦承犯案，僅表示因心情不好，被依公共危險、毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

借錢 縱火 火燒車

