台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，適陳姓女子駕車從中山路左轉至八德一路，因天色昏暗，未注意丁男倒臥在地，直接輾過，致丁男卡在車底，救護員將受困丁男救出，發現他已無呼吸心跳，施以心肺復甦術後送醫搶救。

新興警分局指出，60歲丁姓男子今晚9時20分許路倒在八德一路西向慢車道上，沒人發現，當時陳姓女子（48歲）駕車從中山路左轉至八德一路，因天色昏暗，未注意丁男倒臥在地，車子直接輾過丁男，導致丁卡在車底。

警消獲報趕抵現場，救護員動用機具將受困的丁男從車底下救出，發現丁男已無呼吸心跳，緊急在現場對他施以CPR（心肺復甦術），隨後將他送醫搶救。

據了解，丁男身上有些微酒味，是否因酒醉路倒，警方將再調查釐清；陳女被警方帶回；警詢後，將依過失傷害罪嫌移送法辦。

丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，遭女駕駛輾過，受困車中，被救護員救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝
丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，遭女駕駛輾過，受困車中，被救護員救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝
丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，遭女駕駛輾過，受困車底，被救護員救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝
丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，遭女駕駛輾過，受困車底，被救護員救出送醫搶救。記者石秀華／翻攝

相關新聞

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，適陳姓女子駕車從中山路左轉至八德一路，因天色昏暗，未注意丁男倒...

義大利遊客皮夾掉小黃 台中警靠「1吉他撥片」物歸原主

來自義大利遊客NICOLA，日前在台中遺失皮夾，警方透過皮夾內證件姓名及吉他撥片等線索，在社群網站聯繫上他，請他到派出所...

陳屍台中醫院外…30多歲男二度路倒被送醫 曾是補習班「貝貝老師」

台中市消防局在昨晚7時許獲報，台中醫院外有民眾路倒，救護車到場發現，年約30多歲的男子已倒臥在台中醫院外的道路上，明顯死...

五股環狀線工區「地質軟弱」致吊車陷落 勒令停止吊掛作業

環狀線北環段工地今早發生一起工安意外，導致吊車陷落導溝，造成2人擦挫傷，兩人包紮後皆已出院。北區職安中心指出，因工區地質...

影／台中老字號泡沫茶店火警 消防車未拉好手煞車…撞到自己人

台中市一中商圈的「翁記泡沫廣場」已有40多年歷史，今天上午傳出火警，幸好只有天花板燒毀，沒有人員傷亡，不過搶救過程有意外...

吊車從天而降！北環段工程意外 台北捷運局回應了

新北市五股區捷運環狀線北環段工地，今上午發生吊車施工翻覆意外，砸到一輛轎車、灑水車及一座水塔，所幸無人傷亡。負責工程的台...

