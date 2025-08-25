高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

丁姓男子今晚9時20分許不明原因路倒在高市八德一路慢車道，適陳姓女子駕車從中山路左轉至八德一路，因天色昏暗，未注意丁男倒臥在地，直接輾過，致丁男卡在車底，救護員將受困丁男救出，發現他已無呼吸心跳，施以心肺復甦術後送醫搶救。

新興警分局指出，60歲丁姓男子今晚9時20分許路倒在八德一路西向慢車道上，沒人發現，當時陳姓女子（48歲）駕車從中山路左轉至八德一路，因天色昏暗，未注意丁男倒臥在地，車子直接輾過丁男，導致丁卡在車底。

警消獲報趕抵現場，救護員動用機具將受困的丁男從車底下救出，發現丁男已無呼吸心跳，緊急在現場對他施以CPR（心肺復甦術），隨後將他送醫搶救。