義大利遊客皮夾掉小黃 台中警靠1吉他撥片物歸原主
來自義大利遊客NICOLA，日前在台中遺失皮夾，警方透過皮夾內證件姓名及吉他撥片等線索，在社群網站聯繫上他，請他到派出所領回；見財物毫無短少，讓他大讚是來台旅遊最難忘回憶。
台中市警察局第三分局今天表示，東區分駐所11日下午5時多，接獲賴姓計程車司機報案，10日載送一群外籍旅客前往台鐵台中車站搭車，事後卻發現後座遺留1個黑色皮夾，內有新台幣、外幣現金與多張國外證件，交由警方協尋失主。
員警依規定受理後，透過皮夾內證件姓名到社群網站搜尋，發現1名來自義大利男子NICOLA，他近日於台灣打卡，且個人貼文顯示熱愛電吉他，皮夾內也正好有一個吉他撥片，員警便透過臉書（Facebook）傳訊息聯絡，並成功聯繫上。
經警方與NICOLA透過網路比對個人資料確認身分無誤，約定隔天上午至派出所領回；NICOLA到派出所領回皮夾，且確認內容物毫無短少，驚喜之餘，更向警方表達感謝。
據了解，NICOLA與家人自台北一路南下旅遊，預計14日返國，抵達台南時才發現皮夾遺失，他在當地派出所報案時，便收到來自台中警方訊息。NICOLA表示，他早已聽聞台灣人熱情與人情味，這次小插曲不僅讓他深刻體驗，也成為此行最難忘回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言