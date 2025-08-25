義大利遊客皮夾掉小黃 台中警靠1吉他撥片物歸原主

來自義大利遊客NICOLA，日前在台中遺失皮夾，警方透過皮夾內證件姓名及吉他撥片等線索，在社群網站聯繫上他，請他到派出所領回；見財物毫無短少，讓他大讚是來台旅遊最難忘回憶。

台中市警察局第三分局今天表示，東區分駐所11日下午5時多，接獲賴姓計程車司機報案，10日載送一群外籍旅客前往台鐵台中車站搭車，事後卻發現後座遺留1個黑色皮夾，內有新台幣、外幣現金與多張國外證件，交由警方協尋失主。

員警依規定受理後，透過皮夾內證件姓名到社群網站搜尋，發現1名來自義大利男子NICOLA，他近日於台灣打卡，且個人貼文顯示熱愛電吉他，皮夾內也正好有一個吉他撥片，員警便透過臉書（Facebook）傳訊息聯絡，並成功聯繫上。

經警方與NICOLA透過網路比對個人資料確認身分無誤，約定隔天上午至派出所領回；NICOLA到派出所領回皮夾，且確認內容物毫無短少，驚喜之餘，更向警方表達感謝。

據了解，NICOLA與家人自台北一路南下旅遊，預計14日返國，抵達台南時才發現皮夾遺失，他在當地派出所報案時，便收到來自台中警方訊息。NICOLA表示，他早已聽聞台灣人熱情與人情味，這次小插曲不僅讓他深刻體驗，也成為此行最難忘回憶。