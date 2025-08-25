快訊

夜闖嘉義竹林偷割竹筍 2嫌持刀砍傷筍農父子移送法辦

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義縣林姓、江姓男子昨天深夜至大林鎮偷割竹筍被筍農攔阻，竟持利器砍傷筍農父子逃逸。警今天在2嫌疑人住處埋伏逮捕，警訊後，依強盜等罪嫌移送法辦。

嘉義縣警察局民雄分局表示，40歲江男與同齡林男昨天深夜分別駕駛貨車至鄰近的大林鎮中坑里竹林，趁著黑夜持刀具偷割竹筍，當時住在附近的蔡姓筍農發現偏僻的竹林有可疑車輛進入，懷疑有人在偷割竹筍，便與兒子、姪子前往竹林。

警方指出，蔡姓筍農等3人進入產業道路後，發現貨車車斗內已載滿竹筍，上前攔阻時，江、林2人分持刀具與棍棒攻擊，造成蔡姓筍農父子手腳受傷，隨後駕車衝撞逃逸，民雄分局立即組專案小組偵辦。

專案小組調閱案發周邊監視器並擴大追查，根據涉案車輛，鎖定2名住在梅山鄉的江男、林男涉有重嫌。2人犯案後逃往雲林方向，專案小組隨即派員查緝，同時在嫌疑人住處附近埋伏，今天上午在梅山鄉逮捕2人，並起獲遭竊竹筍一批，以及查扣作案用刀具、棍棒等工具。警訊後，全案依強盜、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣林姓（前右）、江姓男子（前左）24日深夜至大林鎮偷割竹筍遭攔阻，並持刀具與棍棒攻擊，造成筍農父子手腳受傷，隨後駕車衝撞逃逸。警方25日在梅山鄉逮捕2人，依強盜等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社
嘉義縣林姓（前右）、江姓男子（前左）24日深夜至大林鎮偷割竹筍遭攔阻，並持刀具與棍棒攻擊，造成筍農父子手腳受傷，隨後駕車衝撞逃逸。警方25日在梅山鄉逮捕2人，依強盜等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社
嘉義縣警察局民雄分局表示，40歲江姓與林姓男子24日至大林鎮中坑里竹林，趁著黑夜持刀具偷割竹筍，且持利器砍傷上前攔阻的筍農父子。警方25日逮捕2人，並起獲遭竊竹筍一批。（警方提供）中央社
嘉義縣警察局民雄分局表示，40歲江姓與林姓男子24日至大林鎮中坑里竹林，趁著黑夜持刀具偷割竹筍，且持利器砍傷上前攔阻的筍農父子。警方25日逮捕2人，並起獲遭竊竹筍一批。（警方提供）中央社

嘉義 強盜

