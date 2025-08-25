五股環狀線工區「地質軟弱」致吊車陷落 勒令停止吊掛作業

環狀線北環段工地今早發生一起工安意外，導致吊車陷落導溝，造成2人擦挫傷，兩人包紮後皆已出院。北區職安中心指出，因工區地質不好、承載力不夠造成意外，現已要求工區停止吊掛作業、停用起重機。

環狀線北環段正進行土建工程，其中在Y19B站工區，今早9時發生吊車移動至工區東側作業，途經鋪設鋼板地中壁導溝，疑似地質軟弱，造成導溝坍陷及鋼板變形，使吊車陷落傾倒，吊臂桁架壓到工區水車，灑水車司機手臂擦挫傷、吊車司機受驚嚇擦挫傷。

市議員顏蔚慈指出，環狀線才從震災修復，北環段工地又傳意外，市府是否有檢討工地管理、是否土質鬆軟造成？顏認為，市府應要求工程單位落實24小時監工，並提供市府即時土質情況。

新北捷運局長李政安表示，2位傷者送醫檢查後已經出院，事故主因仍待調查，由於目前工地正在施作連續壁，懷疑跟地質有關，現場有專人負責監視相關數據，確保工地安全無虞前，會停止施工。