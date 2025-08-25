快訊

影／台中老字號泡沫茶店火警 消防車未拉好手煞車…撞到自己人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈的「翁記泡沫廣場」已有40多年歷史，今天上午傳出火警，幸好只有天花板燒毀，沒有人員傷亡，不過搶救過程有意外插曲，當時一輛消防車疑未拉好手煞車，導致車輛往前滑動，撞上前方另輛消防車，造成擋風玻璃破裂，警方在場協助，消防局表示，受損車輛後續依相關規定報修。

台中市消防局表示，事故發生後，即依相關規定啟動車禍處理程序，調派現場其他車輛補位，確保現場救災行動不間斷，整體勤務並未受到影響，受損車輛後續依相關規定維修。

北區一中商圈老字號泡沫紅茶店「翁記」，今天上午10時15分傳出火警，消防局、第二警分局火速派員前往查處及交通管制。現場為兩輛消防局公務大貨車（消防車）因執行火警救災勤務臨時停放路邊時，不慎發生碰撞事故。

經了解，當時羅姓消防員（41歲）駕駛大誠消防分隊消防車、沈姓消防員（34歲）駕駛中區消防分隊消防車，二人因火警勤務，沿精武路慢車道往三民路方向路邊臨停，當時兩名駕駛均已下車協助救災，但其中一輛消防車，未確實拉緊手剎車，導致車輛往前滑行，撞擊前方消防車車後方車尾。

第二警分局表示，事故造成二輛消防車車前車頭與車尾受損，所幸雙方駕駛均未受傷，警員到場後，立即協助後續處理，確保交通秩序迅速恢復。

第二分局分局長鍾承志呼籲，無論是公務車或一般車輛，駕駛人下車時務必拉緊手剎車並確認車輛已確實停妥，以避免發生車輛滑動意外，特別是執勤或臨停狀況下，更應養成良好習慣，確保自身與他人安全，共同維護交通順暢與用路人安全。

台中市消防局一輛雲梯車在今早前往一中商圈救災時，因手煞車未拉緊，導致車輛前滑撞擊另輛消防車，造成擋風玻璃毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市消防局一輛雲梯車在今早前往一中商圈救災時，因手煞車未拉緊，導致車輛前滑撞擊另輛消防車，造成擋風玻璃毀損。記者陳宏睿／翻攝

火災 消防員 台中市

