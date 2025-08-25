快訊

吊車從天而降！北環段工程意外 台北捷運局回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

新北市五股區捷運環狀線北環段工地，今上午發生吊車施工翻覆意外，砸到一輛轎車、灑水車及一座水塔，所幸無人傷亡。負責工程的台北捷運工程局說明，當時正在做連續壁施工，主管機關依法開罰外，損失也會由施工廠商負責。

案發地點位在中興路二段上一處堤防旁的環狀線北環段工地，從監視器畫面可見，吊臂工程車直接砸落下來，現場震出粉塵。根據警方說法，駕駛吊臂的37歲陳姓司機，操作工程車時突然翻覆，砸中路旁灑水車，灑水車上59歲的駕駛送醫後，沒有生命危險。

台北市捷運局一工處說明，施工廠商的工信工程公司當時以吊車進行北環段Y19B車站連續壁施工，但在吊車移動時不慎傾倒，詳細原因新北市勞檢處將於今日下午至現場調查。

針對後續開罰，一工處說，主管機關將依法規處罰，所有損失由施工廠商負責，捷運局也會依照勞檢單位調查結果，要求廠商確實改善並依契約規定處罰。

五股中興路堤防旁捷運工地吊車上午不明原因翻覆。記者黃子騰／翻攝
五股中興路堤防旁捷運工地吊車上午不明原因翻覆。記者黃子騰／翻攝

