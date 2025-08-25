移工遞建材踩空10樓直墜1樓 電纜線纏住「全身多骨折」鬼門關撿回一命

新北市中和區1棟新建大樓工地今天上午發生工安意外。22歲范姓越南籍移工上午9時在10樓作業時不慎踩空墜落到1樓，所幸被電纜線纏住未撞擊地面。救護人員到場發現他全身多處骨折、氣胸，送醫後已無生命危險，意外原因正由勞檢處調查中。

中和分局今天上午9時接獲報案，中和區景平路1棟新建大樓發生工安意外。警方及救護人員獲報趕抵，經查22歲范姓越南籍移工在10樓處傳遞建材時，疑似不慎踩空直墜至1樓，所幸被1樓處電纜線纏住未撞擊地面撿回一命，但巨大的衝擊力導致范男骨盆、大腿及腳踝多處骨折及氣胸，所幸送醫急救後已無生命危險。