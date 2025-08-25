水圳釣魚見警車驚逃露餡 印尼失聯移工與懷孕女友遭遣返
苗栗縣一名25歲印尼籍失聯男移工，上周末在頭份市隆恩圳釣魚時，見巡邏警車經過誤以為警方要逮他，立刻拔腿就跑，員警直覺有異將他攔下，該男坦承自己為失聯移工，並稱說釣魚是為了加菜，替懷胎8月、同為失聯印尼籍移工的女友補充營養，警方偵詢後將兩人移送移民署準備遣返。
頭份警方表示，斗坪派出所所長古雲泉、警員鄭凱元23日下午5點多，巡邏路經正興路770巷口的隆恩圳時，遇見一名男移工在釣魚，因該名移工見警車停靠路邊就起身逃跑，才會將其攔下。
經了解，該男移工已經失聯1年多，在台四處打黑工過程中認識同為印尼籍的女友，目前其女友已懷孕8個月，因2人皆為失聯移工，所以四處打工賺錢，前天趁空檔到隆恩圳釣魚回去加菜，幫女友補充營養。
警方後續聯繫上身懷六甲的失聯女移工，告知她男友被警方查獲。該名女移工只好到派出所與男友相聚，一起被移送移民署遣返。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言