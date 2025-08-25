水圳釣魚見警車驚逃露餡 印尼失聯移工與懷孕女友遭遣返

苗栗縣一名25歲印尼籍失聯男移工，上周末在頭份市隆恩圳釣魚時，見巡邏警車經過誤以為警方要逮他，立刻拔腿就跑，員警直覺有異將他攔下，該男坦承自己為失聯移工，並稱說釣魚是為了加菜，替懷胎8月、同為失聯印尼籍移工的女友補充營養，警方偵詢後將兩人移送移民署準備遣返。

頭份警方表示，斗坪派出所所長古雲泉、警員鄭凱元23日下午5點多，巡邏路經正興路770巷口的隆恩圳時，遇見一名男移工在釣魚，因該名移工見警車停靠路邊就起身逃跑，才會將其攔下。

經了解，該男移工已經失聯1年多，在台四處打黑工過程中認識同為印尼籍的女友，目前其女友已懷孕8個月，因2人皆為失聯移工，所以四處打工賺錢，前天趁空檔到隆恩圳釣魚回去加菜，幫女友補充營養。