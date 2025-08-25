阿里山公路小貨車撞行人 老婦送醫不治

嘉義縣台18線阿里山公路番路鄉段今天清晨發生起小貨車撞行人事故，78歲羅姓婦人疑穿越馬路時遭陳姓男子駕駛的小貨車撞上，老婦傷重送醫不治，詳細事故原因警方調查中。

中埔分局警方表示，今天清晨6時24分許，年約43歲陳姓男子駕駛小貨車沿台18線阿里山公路由東往西山下方向行駛，經台18線57.6公里處番路鄉路段時，不慎撞到年約73歲羅姓婦人，事故造成羅婦頭部及四肢嚴重擦挫傷，傷勢嚴重，警、消獲報到場由救護車送往醫院搶救，仍傷重不治。

警方初步調查，陳男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。