阿里山公路小貨車撞行人 老婦送醫不治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣台18線阿里山公路番路鄉段今天清晨發生起小貨車撞行人事故，78歲羅姓婦人疑穿越馬路時遭陳姓男子駕駛的小貨車撞上，老婦傷重送醫不治，詳細事故原因警方調查中。

中埔分局警方表示，今天清晨6時24分許，年約43歲陳姓男子駕駛小貨車沿台18線阿里山公路由東往西山下方向行駛，經台18線57.6公里處番路鄉路段時，不慎撞到年約73歲羅姓婦人，事故造成羅婦頭部及四肢嚴重擦挫傷，傷勢嚴重，警、消獲報到場由救護車送往醫院搶救，仍傷重不治。

警方初步調查，陳男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局呼籲，於清晨、天色昏暗外出時，用路人應隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生，另年長者在道路上行走，應穿著亮色衣服、配戴反光飾物，不僅可以讓長輩在清晨、夜間下，讓其他用路人及來往車輛看得更加清楚，更可大幅提升能見度及安全性。

嘉義縣阿里山公路番路鄉路段今天清晨發生起小貨車撞行人事故，造成7旬行人老婦傷重不治，事故肇事原因由警方調查釐清中。記者李宗祐／翻攝
阿里山 交通事故

相關新聞

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

網紅「八炯」昨在個人頻道揭露，日前有2名日籍男子在台北市西門町商圈舉中國國旗並稱「台灣是中國的」，移民署獲報後展開調查，...

五股捷運工地吊車突翻覆 灑水車駕駛險遭砸驚悚瞬間曝光

新北市五股區今天上午發生吊車翻覆砸車意外。37歲陳男上午8時許駕駛吊車在五股區中興路二段堤防旁捷運環狀線工地施工時，吊車...

豐原出租套房火警情侶死亡 檢察官下午解剖查死因

台中豐原一棟大樓今天清晨發生大火，出租套房內一男一女陳屍房內，消防隊員入屋搶救時火煙仍大，撲滅火勢發現53歲李姓男子被燒...

水圳釣魚見警車驚逃露餡 印尼籍失聯移工與懷孕女友遭遣返

苗栗縣一名25歲印尼籍失聯男移工，上周末在頭份市隆恩圳釣魚時，見巡邏警車經過誤以為警方要逮他，立刻拔腿就跑，員警直覺有異...

阿里山公路小貨車撞行人 老婦送醫不治

嘉義縣台18線阿里山公路番路鄉段今天清晨發生起小貨車撞行人事故，78歲羅姓婦人疑穿越馬路時遭陳姓男子駕駛的小貨車撞上，老...

台東卑南遺址公園展示家屋被大火燒光 1名工人受傷

台東史博館所轄卑南遺址公園內的展示家屋進行修復工程，疑似工人進行燻蒸作業時不慎引發大火，傳統家屋是木構茅草屋，又加上天氣...

