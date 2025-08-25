快訊

蘇澳洗車場驚魂！轎車擋風玻璃遭機器撞碎

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。但站長卻認為駕駛沒打N檔，雙方起爭執，報警處理。蘇澳警分局今天回應，已受理報案，尚須釐清事發原因。

有網友在Threads發文，表示她的姊妹一家到花蓮遊玩，昨天開車返回台北途中，在蘇澳鎮一家加油站加油順便洗車，沒想到當車子進入洗車隧道軌道、後輪要進去時，突然發出蹦的一聲，看到洗車機的機器撞到前方玻璃，碎玻璃還掉在駕駛座她老公的鞋子上，4人都嚇到，好在都平安。

加油站站長趕抵現場，卻認為車子沒打N檔，因態度不佳，雙方吵起來，後來報警處理，到警察局做筆錄。警察告知事發地點是私人土地，看要怎麼和解。網友表示，車子有保險，已請拖車拖走修理，沒有一定要賠償，站長應該釐清是機器，還是人為操作疏失，不能一口咬定是駕駛檔位打錯。

蘇澳警分局今天表示，昨晚6時42分獲報後派員處理，經查45歲許姓男子駕車到洗車場自動洗車，轎車與隧道式洗車機碰撞，造成車輛擋風玻璃左前方毀損，事故原因尚待釐清。此案並非一般道路交通事故，警方到場協助維護秩序拍照採證，後續雙方得自行協調賠償或提出民事訴訟，維護自身權益。

宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。圖／警方提供
宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。圖／警方提供
宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。圖／警方提供
宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。圖／警方提供
宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。圖／警方提供
宜蘭縣蘇澳鎮一家加油站附設自動洗車場昨天發生意外，一輛轎車擋風玻璃慘遭洗車機器碰撞受損，車上1家4口受到驚嚇。圖／警方提供

