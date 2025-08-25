台東卑南遺址公園展示家屋被大火燒光 1名工人受傷

台東史博館所轄卑南遺址公園內的展示家屋進行修復工程，疑似工人進行燻蒸作業時不慎引發大火，傳統家屋是木構茅草屋，又加上天氣炎熱且風勢強，火勢延燒迅速，展示家屋付之一炬只剩骨架，一名工作人員救火時腿部燒燙傷，所幸傷勢無大礙。

卑南遺址文化公園內建造一棟卑南族家屋對外展示，除供遊客參觀外，也會在卑南族傳統的大獵祭和少年猴祭時使用。

今天中午12時左右，台東消防局接獲通報文化公園茅草屋起火燃燒，派遣台東大隊及所屬台東、特搜、南王等分隊趕赴現場滅火，約在下午1時14火勢撲滅，經由現場燃燒面積約為30平方公尺，26歲男性左大腿1度1%燙傷。

消防人員說，模擬史前生活的茅草家屋施工中，現場一名外包商員工滅火時輕微燒燙傷，傷勢無大礙。