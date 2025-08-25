2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅「八炯」昨在個人頻道揭露，日前有2名日籍男子在台北市西門町商圈舉中國國旗並稱「台灣是中國的」，移民署獲報後展開調查，認定2人涉犯入出國及移民法「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，已強制驅逐出境並管制入境處分。

據悉，八炯昨上傳影片指稱，2名日籍男子都是網紅，1人是台人日配、1人則是陸配子女，2人日前在西門町商圈鬧區舉中國國旗，持麥克風自我介紹，不斷稱「我們很喜歡中國」、「台灣是中國的」；其中，與台人結婚的網紅，曾在個人平台上傳影片，稱「人在台灣省」、「在台北老婆家」，主張全球統一、不再有衝突等。

事件引發關注，移民署獲報展開調查，確認2人皆是免簽入台的日本籍人士，8月18日一起到西門町拍攝爭議影片，目的是想吸引關注、提升網路流量。

移民署清查後認定，2人行為涉犯入出國及移民法第18條第1項第13款「 有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，且違法事實明確，旋即依法開立強制驅逐出境與管制入境處分。

移民署說明，調查人員介入時，發現日籍T男在8月18日入境台灣，拍完影片就離境，另名日籍S男經調查後坦承參與拍片，移民署今早執行強制驅逐出境，並列管2人禁止再入境。

移民署強調，對於任何外籍人士在臺從事危害我國利益、公共安全或公共秩序的行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。

日籍S男經調查後坦承參與拍片，移民署今早執行強制驅逐出境，並列管2人禁止再入境。記者李隆揆／翻攝
