豐原出租套房火警情侶死亡 檢察官下午解剖查死因

台中豐原一棟大樓今天清晨發生大火，出租套房內一男一女陳屍房內，消防隊員入屋搶救時火煙仍大，撲滅火勢發現53歲李姓男子被燒成焦屍躺床上，59歲張姓女子生前曾呼救，被發現時倒在床旁地面已死亡，檢察官現場勘驗後今天下午解剖將查死因。

豐原警分局表示，圓環東路出租套房火災命案，經查附近監視器尚未發現可疑人物，當時該住戶門是由內上鎖，起火點疑似在門內，初步排除他人縱火，消防局人員已到命案現場勘查起火原因。

據了解，這對情侶去年曾酒後吵架，鄰居報案，這次火警發生前，鄰居聽到女子喊救命微弱呼喊聲，消防隊員搶救發現，房間地面有許多啤酒酒瓶。

消防隊員破門衝進火場時，房間內火煙很大，房內溫度高，消防隊員射水迅速滅火，男子躺在床上已燒成焦屍，女子躺床旁地面明顯死亡，門口衣櫃燒毀最嚴重，懷疑是起火處，消防局火調與警方鑑識人員上午已進火場採證；檢察官下午進火場勘驗後，再到台中崇德殯儀館會同法醫解剖遺體查二人死因。

附近鄰居指出，在火災發生前，曾經聽見女生在微弱喊救命，聲音越來越弱，當時還有詢問她發生什麼事，哪個門號，她有回應，鄰居趕緊打電話報案，隨後消防人員到場，緊急進行疏散。據了解，該處為出租套房，1至4樓各有兩間，其中起火的房間位在2樓，平時住著年約50歲的李姓男子及張姓女子，2人大約租了8個月，至於確切起火原因仍有待火調人員調查才能釐清。

台中市消防局今天早上3時12分獲報，豐原區圓環東路有住宅火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計7個單位，出動各式消防車16輛、消防人員32名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。

起火建築物是4層樓RC結構，2樓有火煙竄出，消防局獲報後立即派人車趕往現場救災，火勢於3時28分控制隨即撲滅，住三樓一名男房客衝出逃生，餘悸猶存。

消防隊員在2樓後側房間內發現2人，53歲李姓男子、59歲張姓女子明顯死亡、未送醫。現場燃燒2樓傢俱及雜物，燃燒面積約4平方公尺，起火原因調查中；二名死者家屬今天到火場都表示，不知二人交往情形。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康