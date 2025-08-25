2日男持五星旗在西門町宣講 移民署：已驅逐出境

快訊

中央社／ 台北25日電

網傳影片，近日有2名日本男子在台北西門町商圈持中國五星旗，並宣講「台灣是中國的」。對此，移民署今天表示，已依入出國及移民法規定，開立強制驅逐出國與管制入境處分。

有網友在社群平台Threads發布影片表示，「兩位日本人在台北西門町展示中國國旗，怎麼沒有青鳥出征阻止」；且有另1名網友留言說，已向政府部門檢舉，並稱2名日本男子的家庭成員分別有台灣人和中國大陸人。

移民署今天透過新聞稿表示，針對2名日本男子於西門町持五星旗拍攝影片，並發表「台灣是中國的」等不當言論一事，已於第一時間主動掌握相關情資並立即展開調查。

同時，確認2人均為免簽證入境的日籍人士，涉犯入出國及移民法第18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，違法事實明確，已依法開立強制驅逐出國與管制入境處分。

移民署說明，其中1人於入境當天拍完片便離境，已將其列管禁止再入境。

此外，另1名42歲日本男子經調查後已坦承參與拍攝不當言論影片，移民署今天上午依法強制驅逐出國，並列管禁止再入境，以展現執法決心，絕不容外籍人士在台從事危害國家利益或公共秩序之行為。

據悉，涉案2名日本男子是在18日進行相關活動，分別為網紅和線上日語教師，後者坦承動機是為提升網路流量和中國粉絲的聲量。

移民署重申，對於任何外籍人士在台從事危害國家利益、公共安全或公共秩序之行為，均將依法嚴正處理，並與相關機關密切合作，以維護國家安全與社會秩序。

日本 移民署

