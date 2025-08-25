快訊

苗檢宣布破獲集團性環保犯罪 起訴49人扣案逾1.4億元、39輛曳引車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署今天宣布破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，起訴49人「一條龍」涉嫌假淨土名義，掩護營建廢棄物在5處、3.4公頃山谷棄置，非法暴利估計約3億元，全案查扣逾1.4億元、39輛曳引車，苗栗地方法院審理中。

苗檢、環境部環境管理署今天舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，法務部次長黃世杰、最高檢察署檢察總長邢泰釗，及環境管理署長顏旭明等人都到場，苗栗地檢署檢察長林映姿強調，當山谷因廢棄土而沉默無聲時，司法就是大地的回應，苗檢持續深化跨機關合作，嚴查環保犯罪集團，守護苗栗的山林。

苗栗檢方指出，全案依組織犯罪防制條例、廢棄物清理法罪嫌起訴49人，其中，土資場業者台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會王姓理事長先前涉案非法清運廢棄物，又矢口否認，求刑8年，滯留在大陸通緝的葉姓車隊老闆求刑5年，清運周姓業者坦承犯行，配合繳回不非所得2100萬元，並提具後續清運計畫，求刑2年。

苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠、檢察官彭郁清表示，去年3月接獲檢舉，台61線後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，現場人員還嗆是就幾車淨土，但真正非法暴利是土資場、車隊老闆及開挖清運業者，如果僅是查幾名曵引車司機，犯罪集團的最底層，根本無法嚇阻，廢棄物還是亂竄，不僅破壞環境，甚至造成土地不可逆的汙染。

苗栗檢方攜手環境管理署中區環境管理中心、彰化縣警察局、法務部調查局中部機動工作站、苗栗縣警察局等單位，歷時近10個月，跨5縣市7次搜索34處，拘提、傳喚百餘人，偵辦期間經法院裁定羈押15人，查出工地清運業者為節省清運費用，將營建廢棄土交由大型車隊載運至非法地點棄置，再由土資場業者開立虛偽證明，形成龐大的環境犯罪產業鏈。

全案查獲5處非法棄置地點，總面積3萬3934平方公尺，約等同5座足球場，其中一處廢棄物堆高10層樓高，苗栗地檢署前檢察長蔡宗熙去年7月還帶隊到現場宣示，另犯罪所得估算約3億元，查扣不動產公告現值逾1.2億元、現金2400萬元，及39輛非法載運廢棄土曳引車，一舉削弱犯罪集團的運作，更展示檢察機關對環境犯罪「斷其工具、斷其根源」的執法決心。

台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。圖／苗栗地檢署提供
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。圖／苗栗地檢署提供
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。圖／苗栗地檢署提供
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。圖／苗栗地檢署提供
苗檢、環境部環境管理署今天舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣示苗檢持續深化跨機關合作，嚴查環保犯罪集團，守護苗栗的山林。記者范榮達／攝影
苗檢、環境部環境管理署今天舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，宣示苗檢持續深化跨機關合作，嚴查環保犯罪集團，守護苗栗的山林。記者范榮達／攝影
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。本報資料照片
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。本報資料照片
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。本報資料照片
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，苗檢鍥而不捨破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，實體查扣39輛曳引車。本報資料照片

老闆 廢棄物 曳引車 環境部 苗栗縣

