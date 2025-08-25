快訊

轟行政院普發現金加薪反覆「有夠白痴」 王浩宇：綠支持者都難幫辯護

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

桃園龜山砂石車沿路漏砂礫 駕駛遭逮幫清掃再依法開罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，現場險象環生，警方獲報到場於附近攔查到涉案車輛，駕駛承認疏失並與環保局人員一同清理現場，後續依道路交通管理處罰條例開罰

警方指出，今上午10時53分許，該輛砂石車行經振興路632號前，疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺，突如其來的砂石恐釀機車打滑或汽車閃避意外，所幸民眾即時減速閃避，未造成事故或人員傷亡。

龜山警分局獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並在振興路段攔查到疑似涉案砂石車，隨即通知環保局人員前往清理。駕駛遭員警攔查後承認疏失，並允諾將與環保局人員一同協助清理，被波及路段則於中午12時7分許恢復安全通行。

龜山警分局呼籲，運輸業者及駕駛人務必於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第3款規定，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，可處駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。

桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，駕駛承認疏失並與環保局人員一同清理現場，警方依法開罰。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，駕駛承認疏失並與環保局人員一同清理現場，警方依法開罰。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，駕駛承認疏失並與環保局人員一同清理現場，警方依法開罰。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，駕駛承認疏失並與環保局人員一同清理現場，警方依法開罰。記者周嘉茹／翻攝

砂石 開罰 環保局 交通管制

延伸閱讀

南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 機會難得！

高雄砂石車失控翻覆 司機受困1小時送醫急救

驚悚瞬間曝！桃園龜山砂石車撞公車 再波及曳引車釀9傷

桃園龜山嚴重車禍 砂石車追撞公車嚴重毀損6乘客送醫

相關新聞

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

網紅「八炯」昨在個人頻道揭露，日前有2名日籍男子在台北市西門町商圈舉中國國旗並稱「台灣是中國的」，移民署獲報後展開調查，...

五股捷運工地吊車突翻覆 灑水車駕駛險遭砸驚悚瞬間曝光

新北市五股區今天上午發生吊車翻覆砸車意外。37歲陳男上午8時許駕駛吊車在五股區中興路二段堤防旁捷運環狀線工地施工時，吊車...

豐原出租套房火警情侶死亡 檢察官下午解剖查死因

台中豐原一棟大樓今天清晨發生大火，出租套房內一男一女陳屍房內，消防隊員入屋搶救時火煙仍大，撲滅火勢發現53歲李姓男子被燒...

苗檢宣布破獲集團性環保犯罪 起訴49人扣案逾1.4億元、39輛曳引車

苗栗地檢署今天宣布破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，起訴49人「一條龍」涉嫌假淨土名義，掩護營建廢棄物在5處、3.4公頃山...

信義夜店酒客散場偷威士忌逃跑 超商店員追上報警逮人

張姓男子今凌晨在台北市信義區某夜店飲酒後，前往附近某超商竊取1瓶威士忌逃離，被店員追上報警逮捕，他坦承行竊，稱酒後覺得好...

桃園龜山砂石車沿路漏砂礫 駕駛遭逮幫清掃再依法開罰

桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，現場險象環生，警方獲報到場於附近攔查到涉案車輛，駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。