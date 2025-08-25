桃園龜山砂石車沿路漏砂礫 駕駛遭逮幫清掃再依法開罰
桃園市龜山區一輛砂石車今上午行經振興路，砂礫沿途路面滲漏約30公尺，現場險象環生，警方獲報到場於附近攔查到涉案車輛，駕駛承認疏失並與環保局人員一同清理現場，後續依道路交通管理處罰條例開罰。
警方指出，今上午10時53分許，該輛砂石車行經振興路632號前，疑因車斗覆蓋不全，導致砂礫沿途路面滲漏約30公尺，突如其來的砂石恐釀機車打滑或汽車閃避意外，所幸民眾即時減速閃避，未造成事故或人員傷亡。
龜山警分局獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流，並在振興路段攔查到疑似涉案砂石車，隨即通知環保局人員前往清理。駕駛遭員警攔查後承認疏失，並允諾將與環保局人員一同協助清理，被波及路段則於中午12時7分許恢復安全通行。
龜山警分局呼籲，運輸業者及駕駛人務必於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第3款規定，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，可處駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。
